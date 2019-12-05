Her yıl ocak ve temmuz aylarında memur ve emekli memur maaşlarına zam yapılıyor. Aralık ayına girmemiz ile birlikte gözler 2020 zam oranlarına çevrildi. Memur emeklileri ve görevdeki memurların gözü kulağı 2020 maaş zamlarına çevrilmiş durumda. Emekli memur maaş zammı 2020 ne kadar olacak? En düşük memur maaşı 2020 ne olacak? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. 2020 memur zammı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

EMEKLİ MEMUR MAAŞ ZAMMI 2020 NE KADAR OLACAK?

TÜFE’deki 6 aylık artış oranları, memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ile eski SSK ve Bağ-Kur emeklilerine gelecek 6 ay için yapılacak zammı belirliyor.

Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayında enflasyon toplamda yüzde 5,30 oldu. İkinci 6 aylık enflasyon yüzde 5'i geçmesi durumunda memurlar aşılan miktarda enflasyon farkı alacak. Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklamasından sonra 2020 memur zam oranı tam olarak belirlenmiş olacak.

KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Enflasyon kasımda yüzde 0,38 artarken, yıllık bazda yüzde 10,56 oldu.