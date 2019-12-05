Emekli memur maaş zammı 2020 ne kadar olacak? En düşük memur maaşı 2020 ne olacak?
Emekli memur maaş zammı 2020 ne kadar olacak? En düşük memur maaşı 2020 ne olacak? gibi soruların yanıtları çalışan ve emekli memurlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Memur emeklileri ve görevdeki memurların gözü kulağı 2020 maaş zamlarına çevrilmiş durumda. 3.2 milyon memur ile 2 milyondan fazla memur emeklisinin merak ettiği zam oranı ile ilgili araştırmalar gerçekleştiriliyor. Her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaşlarına zam yapılıyor. Bu zam oranları TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları kapsamında belirleniyor. 2020 memur zamları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Her yıl ocak ve temmuz aylarında memur ve emekli memur maaşlarına zam yapılıyor. Aralık ayına girmemiz ile birlikte gözler 2020 zam oranlarına çevrildi. Memur emeklileri ve görevdeki memurların gözü kulağı 2020 maaş zamlarına çevrilmiş durumda. Emekli memur maaş zammı 2020 ne kadar olacak? En düşük memur maaşı 2020 ne olacak? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. 2020 memur zammı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.
EMEKLİ MEMUR MAAŞ ZAMMI 2020 NE KADAR OLACAK?
TÜFE’deki 6 aylık artış oranları, memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ile eski SSK ve Bağ-Kur emeklilerine gelecek 6 ay için yapılacak zammı belirliyor.
Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayında enflasyon toplamda yüzde 5,30 oldu. İkinci 6 aylık enflasyon yüzde 5'i geçmesi durumunda memurlar aşılan miktarda enflasyon farkı alacak. Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklamasından sonra 2020 memur zam oranı tam olarak belirlenmiş olacak.
KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Enflasyon kasımda yüzde 0,38 artarken, yıllık bazda yüzde 10,56 oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 0,38 yükselirken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,08 düşüş gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,56, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 4,26 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,87, yurt içi üretici fiyatları yüzde 19,68 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 0,38 artarken, Yİ-ÜFE yüzde 0,08 azaldı.
TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,01, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,56 yükseldi.
Yİ-ÜFE ise Aralık 2018'e göre yüzde 6,63, geçen yılın kasım ayına göre yüzde 4,26 arttı.
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