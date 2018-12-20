Emekli memur maaşı 2019 Ocak zamları belli oldu mu? SGK SSK Bağkur emekli memur maaş ek ödeme zammı ne kadar olacak? 2019 emekli maaş zam oranları ne zaman açıklanacak? En düşük emekli memur maaşı ne kadar olacak? Emekli memur maaş zamları nasıl hesaplanacak? Memurlar ve memur emeklileri Ocak'ta yüzde kaç zam alacak? 2019 yılı en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne zaman belli olacak? soruların yanıtlarını merak edenler için ayrıntıları bu haberimizde derledik. Yeni yıla sayılı günler kala emekli maaşları da netlik kazanmaya başladı. 13 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü kulağı maaşlarına yapılacak olan zam miktarında. Son enflasyon verilerine göre emekli zammı 541 liraya kadar olacak. 2019 yılına adım adım yaklaşırken SSK ve Bağ-Kur emeklileri yapılacak olan zam miktarını araştırıyor. Ocak ayı emekliler ve milyonlarca çalışan için zam ayı olarak biliniyor. Yılda iki kez zam alan emekliler son 6 ayda oluşan enflasyon rakamını merakla bekliyor.Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayı enflasyon verilerini açıklayarak Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin yüzde 1.44 gerilediğini duyurdu. Buna göre Temmuz-Kasım ayları enflasyonu yüzde 10.64 çıktı. Böylece 5 aylık enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.64 oldu. Yeni yılda emekli maaşlarına yüzde 10 civarında zam bekleniyor. Memurlar ve memur emeklileri Temmuz'da enflasyon farkı hariç yüzde 3,5 zam almışlardı. Ocak zamları ise yüzde 4 olacak. 2019’da emeklilere 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi verilecek. Ocak zammı netleşmeye başladı. Memurlar ve SGK SSK Bağkur emeklileri 2019 Ocak zam oranları son dakika haberleri ve yeni gelişmeleri star.com.tr haber sitemizden takip edebilirsiniz.



ŞUANDA EMEKLİ MAAŞLARI!



- En düşük işçi emeklisi maaşı (2000 sonrası) 939 TL



- En düşük işçi emeklisi (2000 öncesi) 1.569 TL



- En düşük esnaf (Bağ-Kur) emeklisi maaşı 1.444 TL



- En düşük (Bağ-Kur) tarım emeklisi maaşı 989 TL



- En düşük memur emekli maaşı 1.978 TL



2019 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?



2018 yılı için en düşük emekli maaşı ek ödeme dahil 1002 lira 39 kuruş. Bu maaşa Kasım ayı enflasyon farkı olan 10.64'lük artış eklendiğinde 2019 yılı SSK ve Bağ-Kur emekli aylığına ek ödemeler dahil en düşük 108,68 TL, en yüksek ise 541,36 TL zam yapılacak.



*Son enflasyon verilerine emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı belli oldu. Ek ödemesiz maaşlar şu şekilde olacak;



- 1.500 TL olan maaş 1.659,60 liraya,



- 2.000 TL olan maaş 2.212,80 liraya,



- 3.000 TL olan maaş 3.319,20 liraya,



- 3.500 TL olan maaş 3.872,40 liraya,



- 4.000 TL olan maaş 4.425,60 liraya,



- 4.500 TL olan maaş da 4.978,80 liraya kadar ulaşacak.



EMEKLİ MAAŞ ZAMMI KAÇ TL?



5 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.64 artış ortaya çıkarken, memur emeklilerinin zammı da yüzde 7.14 enflasyon farkıyla yüzde 11.14'e ulaştı. Geriye tek veri kaldı. Ocak'ta maaşlar artacağı için, ek ödeme de zamlanacak. Halen maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlara net aylıklarının yüzde 5'i, üstünde olanlara ise yüzde 4'ü oranında ek ödeme veriliyor. Ocak'ta bu sınır 5 aylık verilere göre bin 229 lira 34 kuruşa çıkacak. Ayrıca ek ödemelerin tutarı yeni maaşlar üzerinden hesaplanacağı için artacak.



SSK ve Bağ-Kur'luların maaşında yüzde 10.64 zam ve ek ödeme artışıyla 108,68 lira ile 541,36 lira arasında yükseliş yaşanacak.

2019 yılı da emekliler için kazanç yılı olacak. Yıl içerisinde 2 kez zam, 2 kez de bayram ikramiyesi verilecek. Ocak zammı için kısa bir süre kalırken, TAKVİM hazırladığı yazı dizisiyle emeklilerin sorularını yanıtlıyor, gelirlerinde yaşanacak artışa ışık tutuyor. İşte 10 soruda zam rehberi:

Emekliler için 2019 neler getirecek?: Hem SSK hem Bağ-Kur hem de memur emeklileri 2019'un Ocak ve Temmuz aylarında zam alacak. Ayrıca 2019'da Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira bayram ikramiyesi ödenecek. Halen Meclis'teki düzenleme hayata geçtiğinde, ek ödeme dahil bin liranın altında malullük ve yaşlılık aylığı kalmayacak. Emekli Sandığı'ndan emekli doktorlara ilave ödeme getiren düzenleme de Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlayacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı nasıl belirlenecek?: 5510 sayılı Kanun'a göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranı kadar zam yansıtılacak. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon Ocak zammını, 2019'un ilk yarısındaki enflasyon da Temmuz artışını gösterecek.

Memur emeklilerinin zam oranı nasıl belirlecek?: Toplu sözleşmede zam oranı Ocak için yüzde 4, Temmuz için yüzde 5 olarak belirlenmiş, ayrıca enflasyon farkı oluşursa bunun da yansıtılacağı kararlaştırılmıştı. Memur emeklileri, Ocak'ta yüzde 4'lük artışa ilaveten, 2018'in ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 3.5'lik Temmuz 2018 zammını aşacağı için fark alacak. 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon oranının yüzde 3,5'i aşan kısmı, memur emeklilerinin alacağı farkı gösterecek. Memur emeklileri, Temmuz'da da 2019'un ilk yarısındaki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark alacak.

SSK ve Bağ-Kur'luların Ocak zammı ne kadar olabilir?: Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu

yüzde 10.64 olarak gerçekleşti. Yani 5 aylık enflasyona göre, zam oranı yüzde 10.64 görünüyor. Kesin sonucu Aralık enflasyonu gösterecek. Aralık enflasyonu eksi çıkarsa emeklilerin zam oranı düşecek, artı çıkarsa yükselecek. Zammın yüzde 10-11 seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.

Memur emeklileri Ocak'ta ne kadar zam alabilecek?: Yüzde 4'lük zamma ilaveten, Temmuz-Kasım enflasyonuna göre yüzde 7.14 fark oluştu. Enflasyon farkı, Aralık verisine göre artacak ya da azalacak. Tahminler Ocak zammının yüzde 11 seviyesinde gerçekleşebileceğini gösteriyor.

Ocak zammı ne zaman belli olacak?: Aralık enflasyonu 3 Ocak'ta açıklanacak. Emekliler bu tarihte zamlarını öğrenecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlarını ne zaman alacak?: Ocak ayı içerisinde tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmiş günlerde zamlı maaşları hesaplarına yatırılacak. Zamlı maaşlar ayın 17'si ile 28'i arasında ödenmiş olacak.

Memur emeklilerine zamları ne zaman ödenecek?: Her ayın 1'i ile 5'i arasında maaşlar yatırılıyor. 3 Ocak'taki enflasyon verisi bekleneceğinden, ay başında maaşlar zamsız olarak yatırılacak. Zam farklarının ne zaman ödeneceğini ise Sosyal Güvenlik Kurumu duyuracak.



MAAŞTA YÜZDE 4 EK ÖDEME VAR

Ek ödeme nedir?: Tüm emeklilere her ay net maaşlarıyla birlikte ek ödeme de yatırılıyor. Ek ödemenin tutarı, maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor. Ocak'ta ek ödeme tutarı, yeni maaşlar üzerinden hesaplanacağı için artacak. Halen maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara ise yüzde 4 oranında ek ödeme veriliyor. Ocak'ta bu sınır da yükselecek.

Bin TL taban maaş ne zaman başlıyor?: Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımı tarihini takip eden ilk ödeme döneminde yürürlüğe girecek.





ÖDEME NE ZAMAN YAPILACAK?



Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.64 olarak gerçekleşti. Yani 5 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.64 olurken, memur emeklilerine de toplu sözleşmede belirlenen yüzde 4'lük zama ilaveten yüzde 7.14 fark oluştu. Posta'nın haberine göre 3 Ocak'ta yani 20 gün sonra açıklanacak enflasyon verileri kesin zam oranını gösterecek. Aralık enflasyonuna göre zam oranı artacak ya da azalacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu tarihte zam oranını öğrenecek. Aynı ay içerisinde maaş gününde zamlı parasına kavuşacak. Memur emeklileri ise maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Ocakta zam oranının belli olması için enflasyon verileri beklendiğinden, maaşlar zamsız olarak yatırılacak. Ardından Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak tarihte zam farkları ödenecek.

150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş artışı 400 liraya ulaşacak! Maaşı bin liranın altında olan emekliler, enflasyon zammına ilaveten seyyanen artıştan yararlanacak. 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş artışı 400 liraya ulaşabilecek.

Hükümet, maaşı bin liranın altında olan emekli kalmaması için düğmeye bastı. Bunun için 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam yapılacak. Maaşı bin liranın altında olan emekliler, ocaktaki enflasyon zammına ilaveten ek artıştan yararlanmış olacak. Meclis'e taşınan düzenlemenin kısa sürede, yasalaşması bekleniyor.



EN DÜŞÜK MAAŞ BİN LİRA



Edinilen bilgiye göre; 600 lira ile 999 lira arasında emekli maaşı alan 150 bine yakın emekli, yeni düzenlemeden yararlanacak. Maaşlar 400 liraya varan zamla bin liraya tamamlanacak. Böylece bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak. Uzmanlar, çalışmanın devlete yıllık maliyetinin 200 milyon lira olacağını öngörüyor. Seyyanen zammın başlangıç tarihi henüz belli değil. Düzenlemenin yasalaşarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla belli olacak.



NASIL YANSIYACAK?



Yasa yürürlüğe girer girmez maaşlara yansıtılabileceği gibi, ocakta yapılacak enflasyon zammıyla da aynı anda uygulanabilecek. Eğer ocakta uygulamaya geçerse, maaşı bin liranın altında olan emeklilere önce seyyanen zam uygulanacak, ardından da enflasyon zammı eklenecek. Örneğin; maaşı net 860 lira olan emekliye önce 140 liralık artış yansıtılacak, ardından maaşa 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Maaşa çifte zam yansımış olacak. Emekli aynı ay içinde çifte zamlı maaşını alacak.



(Güneş)

Emeklilerin Ocak'ta alacakları maaşlarla birlikte ek ödemeleri de artacak! Ayrıca memur emeklileri için enflasyon farkı da kesinleşti. 5 aylık enflasyona göre fark yüzde 7.14 olacak. Ocak ayı yaklaşırken; emeklilerin gözü zam oranına çevrildi. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek.



Bu da 3 Ocak'ta belli olacak. 5 aylık enflasyona göre; Temmuz- Kasım enflasyonu yüzde 10.64 çıktı. Yani 5 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 10.64 olarak görünüyor.



Zam oranının belli olması için sadece tek veri kaldı. Aralık enflasyonuna göre oran artacak ya da azalacak.