Emekli memur maaşı ocak zammı ne kadar SSK Bağkur emekli maaşlarına 2019'da yapılacak zam oranı son durum

Emekli memur maaşı ocak zammı ne kadar olacak? SSK Bağkur emekli maaşlarına 2019'da yapılacak zam oranı kaç TL? Emekli memur maaşları nasıl hesaplanıyor? En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli maaşı zam oranları hesaplama nasıl yapılır? soruların yanıtları merak konusu oldu. Milyonlarca emekli için Ocak zammmı adım adım yaklaşırken, vatandaşlar da son dakika araştırmalarını hız kesmeden sürdürüyor Zamlar için geri sayım devam ederken, Enflasyon oranlarına göre 12.3 milyon emeklinin Ocak zammına 2 adım kaldı 4 aylık enflasyon yüzde 12.26 çıkarken, zam oranı için 3 farklı tahmin var Bu tahminlere göre SSK ve Bağ- Kur'luların zammı yüzde 10.65, yüzde 13.12 ya da yüzde 13.99 olabilecek. Türkiye'deki 12.3 milyon vatandaşı yakından ilgilendiren emekli maaşlarında detaylar netleşiyor. Yeni yıl için yapılacak zammı merakla bekleyen vatandaşlar için Ocak zam ayı olacak. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise alacağı farkı gösterecek. Emekli memur maaşı enflasyon zam oranları ile ilgili detaylar star.com.tr'de

Memur emeklilerine, yüzde 4 zamma ilaveten, 6 aylık enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.26 çıkarken, zam oranı için 2 veri kaldı.



Ancak ipuçları geliyor: 2019 programına göre;



2018'in ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur'luların zam oranı yüzde 10.65 olacak. Maaşlarda 108-521 lira arasında artış olacak.





Memur emeklilerinin toplam zam oranı da yüzde 11.15 olarak gerçekleşecek. En düşük aylık 239 lira artacak.



Merkez Bankası'nın tahminine göre; 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 13.12 olacak. Bu durumda Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 13.12, memur emeklilerine de yüzde 13.62 artış yansıtılacak.



SSK ve Bağ- Kur'luların maaşı 134-641 lira arasında, en düşük memur emeklisi aylığı 293 lira yükselecek.



Merkez Bankası'nın son beklenti anketine göre; 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 13.99 olacak.



Memur emeklilerinin de bu durumda Ocak zammı yüzde 14.49'a ulaşacak.



SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin geliri 142 ile 684 lira arasında artacak. En düşük memur emeklisi aylığındaki artış ise 311 lira olacak..

Ocak ayında yapılacak maaş artışında en önemli etken, enflasyon oranları olacak. 2018 yılı ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon rakamlarına göre yapılacak zam miktarı açıklanacak. Peki en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliler için Ocak zam ayı olacak. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise alacağı farkı gösterecek.

Memur emeklilerine, yüzde 4 zamma ilaveten, 6 aylık enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.26 çıkarken, zam oranı için 2 veri kaldı. Ancak ipuçları geliyor: 2019 programına göre; 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur'luların zam oranı yüzde 10.65 olacak.

Maaşlarda 108-521 lira arasında artış olacak. Memur emeklilerinin toplam zam oranı da yüzde 11.15 olarak gerçekleşecek. En düşük aylık 239 lira artacak. Merkez Bankası'nın tahminine göre; 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 13.12 olacak.

SSK ve Bağ- Kur'luların maaşı 134-641 lira arasında, en düşük memur emeklisi aylığı 293 lira yükselecek. Bu durumda Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 13.12, memur emeklilerine de yüzde 13.62 artış yansıtılacak. Merkez Bankası'nın son beklenti anketine göre; 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 13.99 olacak.

Memur emeklilerinin de bu durumda Ocak zammı yüzde 14.49'a ulaşacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin geliri 142 ile 684 lira arasında artacak. En düşük memur emeklisi aylığındaki artış ise 311 lira olacak.

Yıllar süren iş hayatlarını tamamlayıp emekli oldukları takdirde ne kadar emekli maaşı alacaklarını merak eden vatandaşlar, konu hakkında araştırma yapıyor. Emekli olmaya hak kazandıktan sonra alacakları maaş miktarı hakkında fikir sahibi olmak isteyen çok sayıda kişi, bu konuda internette sorgulama yapıyor.

Kanunen belirlenen prim gün sayısını tamamlamaya çalışan ve diğer şartları yerine getirerek emekli olmaya bir adım daha yaklaşan yüzbinlerce çalışan, emekli maaşlarının nasıl hesaplanacağını ve emekli olduktan sonra aylık ne kadar maaş alacakları hususunda bilgi almak istiyor.

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?



Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.



4A (SGK) ÇALIŞANLARI İÇİN EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA



4A emeklisi vatandaşların emekli maaşlarını hesaplamak isterken yapması gereken tek işlem “uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/” adresine giderek “TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi” gibi bilgiler ile sorgusunu tamamlamak. Sakın unutmayın, emekli maaşınız çalıştığınız devre boyunca yatırdığınız primlerle orantılı olarak hesaplanır.

HESAPLAMA YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ



4B (BAĞ-KUR) ÇALIŞANLARI İÇİN EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA



4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise e-Devlet sistemine giriş yaparak kolaya alacakları maaş tutarını görüntüleyebilir. Bu işlem için hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir.