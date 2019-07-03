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Emekli olamayana her ay 601 lira maaş

Devlet, geliri ve sağlık durumu iyi olmayan muhtaç yaşlılara maaş veriyor. '3 ayda bir' yerine, artık aylık olarak ödenen destek, 601 liraya yükseltildi.

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Hiçbir sosyal güvencesi, kimsesi olmayan ve aylık geliri düşük olanlara, devlet tarafından 65 yaş aylığı adı altında maaş bağlanıyor. 650 bin vatandaş bu haktan yararlanıyor. Daha önce 3 ayda bir yatırılan bu maaş, 2018 eylül itibarıyla aylık ödenmeye başlamıştı. Aylık ödenen tutar da 31 Aralık’a kadar 543 liraydı. 
 
600 LİRAYI AŞTI 
 
65 yaş aylığı 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere zamlandı. 2022 sayılı yasaya göre; 65 yaş aylıkları memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Bu katsayı, 1 Ocak itibarıyla 0.11794’ten 0.13056’ya çıktı. Yani yüzde 10.73 oranında arttı. Yapılan hesaplamayla yeni muhtaç yaşlı maaşı aylık 601 lira olacak. 
 
YARDIM ŞARTLARI NELER? 
 
65 yaş aylığı alabilmek için 65 yaşını doldurmuş olmak, hiçbir sosyal güvencesi bulunmamak ve nafaka almıyor olmak gerekiyor. 65 yaş aylığı bağlanacak kişinin, sadece kendisiyle eşinin geliri dikkate alınıyor. Yaşlılık aylığı alabilmek için başvuru, kaymakamlıklardaki ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılıyor. Başvuru bir ay içinde sonuçlandırılıyor.
 
(Güneş)

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