10.02.2020 14:27 - Güncelleme: 10.02.2020 14:27

Emekli promosyon ödemeleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Emekli promosyonu ne zaman ödenecek? Emekli promosyonu 2020 ne kadar? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Bankalar Birliği, emeklilerin aylıkları karşılığında bankalardan aldığı yeni promosyon miktarlarını bu hafta içerisinde belli olacak. SGK ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokolle ilk defa toplu olarak başlatılan emeklilere banka promosyonu uygulamasında 3 yıl geride kaldı. Emekli promosyon 2020 zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2020 emekli banka promosyonu ödemelerine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli promosyon ödemelerinin ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Emekli promosyon ödeme tarihi belli olur olmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

EMEKLİ PROMOSYONU 2020 NE KADAR?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Bankalar Birliği, emeklilerin aylıkları karşılığında bankalardan aldığı yeni promosyon miktarlarını bu hafta belirleyecek.

SGK ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokolle ilk defa toplu olarak başlatılan emeklilere banka promosyonu uygulamasında 3 yıl geride kaldı.

3 yıllığına 1000 lira aylık alanlara 300, 1000 ila 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olarak uygulanan banka promosyonunda birçok emeklinin sözleşme süresi şubat ayı itibarıyla sona erecek.

13 MİLYON EMEKLİYE 300 MİLYAR LİRA ÖDENDİ

Yaklaşık 13 milyon emekliye geçen yıl aylıkları karşılığında 300 milyar lira civarında ödeme yapan SGK'nin emeklilere bu yıl 350 milyar lira aylık ödemesi öngörülüyor.

Kurum, geçen yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri kapsamında da emeklilere 21,4 milyar lira ödeme yapmıştı.