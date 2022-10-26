Emekli ve memura ek ödeme müjdesi

Bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların finansman ihtiyaçları nedeniyle sözleşmelerine sonlandırmak yerine birikimleri sayesinde sistemden ayrılmadan avantajlı koşullarda kredi çekebilmesi için alacağın devri uygulaması hayata geçirilecek. Katılımcıların ortalama fon büyüklüğü, ortalama tüketici kredisi tutarları dikkate alınarak çalışma yapılacak. Katılımcılar, bankalar, emeklilik şirketleri arasındaki koordinasyonu sağlayacak bir altyapı kurulacak.

ÇALIŞAN DA EMEKLİ DE KORUNACAK

Ücretlilerin, kendi hesabına çalışanların, emekli aylıklarının 2023 Ocak-Temmuz aylarında önceki altı aylık enflasyon tahmini dikkate alınarak artırılacak. Kamu görevlileriyle yapılan toplu sözleşme hükümlerine göre memur maaşları, emekli aylıkları Ocak 2023'te yüzde 8, Temmuz ayında yüzde 6 oranında artırılacak, enflasyon farkları da ayrıca ilave edilecek. Sabah'ın haberine göre, SGK'ya faturalı ödemeler, ek karşılıklar, emeklilere yapılan ek ödeme, devlet katkısı, prim teşviklerin kaynaklanan transferler ile prim ödeme gücü olmayanların GSS primi de dâhil olmak üzere 582.9 milyar lira tutarında bütçe transferi yapılacak. 2023 yılında İşsizlik Sigorta Fonu varlığı 135 milyar liraya ulaşacak.

DİJİTAL MERKEZ BANKASI PARASI

Blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacak. Dijital Türk Lirası'nın ödemeler için kullanımı testlerine başlanacak. Dijital Türk Lirası sistemlerinin dijital kimlik ve FAST sistemleri ile araştırma-geliştirme kapsamında entegrasyon çalışmaları tamamlanacak. Toptan dijital para çalışmaları kapsamında bankalar ile araştırma, geliştirme ve test çalışmaları yapılacak.

GAYRİMENKUL ALIM-SATIMINDA DEĞERLEME

Gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım satım değerinin belirlenmesi ve beyanına ilişkin yeni bir sistem devreye girecek. Yeni sistemle vergide adalet pekiştirilecek. Web tabu uygulamasıyla oluşturulan değerleme raporları, alım-satım gibi işlemlerden elde edilen değerlerle, SPK, BDDK tarafından yetkilendirilen değerleme kuruluşları, lisanslı değerleme uzmanlarınca düzenlenen raporlarının değere etki eden verilerin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Değer Bilgi Merkezine elektronik olarak anlık gönderilmesi sağlanacak.

HİBE YERİNE FAİZSİZ KREDİ

Kalkınma ve Yatırım Bankası başta öncelikli sektörler olmak üzere sanayi yatırımlarına desteği güçlendirecek. Plan döneminde Banka'nın öz sermayesi 10 milyar artırılacak. KOSGEB desteklerinden imalat sanayine ayrılan pay kademeli yüzde 75'e, öncelikli imalat sanayiine ayrılan pay da yüzde 50'ye çıkılacak. Hibe yerine faizsiz, uzun vadeli, geri ödemeli destek modelleri yaşama geçirilecek.

GENÇLERE KARİYER FIRSATI

Üniversite öğrencilerine yönelik olarak 5 İstihdam Fuarı ve 10 kariyer günü düzenlenecek. Kırsal kesimden kente göçün azaltılmasını sağlamak üzere kırsal alanda yaşayan 15-24 yaş grubundaki gençlerin mesleki eğitim kursları ile işbaşı eğitim programlarından yararlandırılmaları sağlanarak öncelikle bulundukları bölgelerde istihdam edilebilirlikleri artırılacak. Gençlere kariyer planlama ve meslek seçimi konusunda yardımcı olmak amacıyla Kariyer Rehberliği Eğitimi Projesi gerçekleştirilecek

SOSYAL YARDIM ALANLAR İŞE YERLEŞECEK

Sosyal yardım yararlanıcısı 50 bin kişiye iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunulacak. Sosyal yardım yararlanıcısı 20 bin kişi durumlarına uygun işlere yerleştirme hizmetlerinden, kurs ve programlardan yararlandırılacak.

KOLAY İŞVERENLİK YAYGINLAŞACAK

Esnek istihdam imkânlarının artırılması amacıyla kolay işverenlik uygulamaları yaygınlaştırılacak. Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamaları değişen işgücü piyasası koşullarına ve çalışma şekillerine uyumlu hale getirilecek. Prim borçlarının takip tahsilatı etkin şekilde uygulanarak prim gelirlerinin artırılması sağlanacak.

ÖĞRENCİ SİGORTALARI İYİLEŞTİRİLECEK

Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında parasız yatılılık imkânları artırılacak, burs ödemeleri ve öğrenci sigortaları iyileştirilecek. Öğrencilere burs verilmesine yönelik özel sektörlerle mesleki eğitim işbirliği protokolleri yapılacak.

10 MİLYARLIK ÖZELLEŞTİRME

Gelecek yıl Özelleştirme Fonu'nun 10 milyar lira özelleştirme geliri elde etmesi bekleniyor. Bu yılın sonuna kadar Fon gelirlerinin 118.9 milyar liraya ulaşması hedefleniyor. TEİAŞ'ın özelleştirme programına alınmasının ardından şirketin halka arzına yönelik hazırlık çalışmaları yapılacak. Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı özelleştirme sürecine ilişkin işlemler tamamlanacak.

KOBİ'LERE DESTEK KUPONU

Araştırma altyapılarından Ar-Ge ve yenilik proje hizmeti alan KOBİ'lere finansman desteği sağlamak üzere Yenilik Destek Kuponu programı uygulamaya konulacak. Büyük firmaların sektörlerindeki girişimleri desteklemesine yönelik girişim sermayesi benzeri fonlar kurması teşvik edilecek.

BOR TESİSLERİ FAALİYETE GEÇİYOR

Ferrobor, Bor Nitrür ve Bor Karbür üretecek tesislerin tamamlanarak faaliyete geçmesi sağlanacak. Rafine bor ürünleri üretim miktarı, Ar-Ge kapasitesi ve yetkinliği güçlendirilerek, geliştirilen ürünlerin satış ve pazarlama faaliyetlerinin artırılması sağlanacak.

OTOMOTİV MESLEK LİSELERİ AÇILACAK

Otomotiv sanayiinin yoğunlaştığı Kocaeli, İstanbul, Bursa, Sakarya, Ankara, İzmir, Aksaray, Adana illerindeki nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak için otomotiv endüstri meslek liseleri ve meslek yüksekokullarının bu bölgelerde açılması ve kapasitelerinin geliştirilmesi sağlanacak.

ELEKTRİKLİ OTOBÜS UZUN YOLA ÇIKACAK

Yurt içinde üretilen elektrikli otobüslerin şehir içi ve şehir dışı taşımacılıkta kullanımının yaygınlaştırılmasına dönük destek ve düzenlemeler yapılacak. Elektrikli araçlar için şarj altyapısının gelişimi takip edilecek ve destek programı çalışılacak. Milli Banliyö Tren Seti tasarımı tamamlanacak ve prototip üretimine başlanılacak.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYGUN ÜRETİM

İklim değişikliğine uyum sağlamak üzere tarımda ürün desen değişimi senaryoları oluşturulacak. İklim değişikliğinin bazı önemli tarım ürünleri uygunluk alanları üzerine etkilerinin belirlenmesi ülkesel projesi fındık, pamuk ve zeytin ürünleri eklenerek tamamlanacak.

AKKUYU'DA ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞLAYACAK

Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin inşaatı 2023 yılında tamamlanacak ve elektrik enerjisi üretimine başlanacak. Akkuyu NGS'nin birinci ünitesi için gereken nükleer yakıt sahaya ulaştırılacak. Ayrıca iki NGS'nin daha kurulumuna yönelik çalışmalara devam edilecek. Akkuyu'ya ilaveten bir NGS için daha teknoloji sahibi şirket veya ülke ile resmi olarak anlaşma yapılmasına yönelik hazırlıklar tamamlanacak.