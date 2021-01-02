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Ekonomi

Emeklinin gözü bu haberde! 4 Ocak'ta belli olacak

Emekli ve memura yapılacak zam oranı için gözler 4 Ocak'a çevrildi. Açıklanacak Aralık enflasyonu ile birlikte yapılacak zam oranı da belli olacak.

02 Ocak 2021 Cumartesi 14:47 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 14:53
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Memur ve emeklilerin gözü 2020 yılının aralık ayı enflasyon oranında. Aralık enflasyonu Pazartesi günü açıklanacak. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yılın ilk yarısında yapılacak zam oranı da böylelikle netlik kazanacak.

TRT Haber'in haberine göre, Memur ve emeklilerin maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Bu sorunun yanıtı için gözler 4 Ocak'a çevrildi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılının Aralık ayı enflasyonunu Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. Böylece milyonlarca memur ve emekliye yılın ilk yarısında verilecek maaş zammı belli olacak.

5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 7,02

Maaş zamları için baz alınan Tüketici Fiyat Endeksi, geçen yılın Kasım ayında yüzde 2,3 yükseldi. 2020'nin Temmuz-Kasım döneminde enflasyon yüzde 7,02 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin Ocak maaşlarına yüzde 3 zam olacak. Ayrıca 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

EMEKLİLERİN GÖZÜ 4 OCAK'TA

12 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisine de Ocak ayı maaşları zamlı ödenecek. Bu zam oranının ne kadar olacağı da 4 Ocak'ta netlik kazanacak.

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