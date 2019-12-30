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Ekonomi

Emekli yeni yılda intibak bekliyor

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 2000 yılında önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin 2000 yılından sonra emekli olanlara da uygulanmasını talep etti.

30.12.2019  03:01 - Güncelleme: 30.12.2019  03:01
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 2000 yılında önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin 2000 yılından sonra emekli olanlara da uygulanmasını talep etti. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, 2000 öncesinde emekli olanlar ile sonrasında emekli olanların aylıkları arasında farklılıklar bulunduğunu belirterek, 2000’den sonra emekli olanların aleyhine olan bu farklılığın intibakla giderilebileceğini söyledi. 2000’den sonra emekli olanlara intibak uygulanmasını yıllardır talep ettiklerini anımsatan Ergün, “2000 yılı öncesi ile 2000 sonrası emeklilerin aylıkları arasında ortalama 300 lira fark söz konusu. 2000 öncesinde emekli olanlar için yapılan intibakın, yeni yılda 2000’den sonra emekli olanlara da uygulanmasını istiyoruz. Bu talebimizi içeren bir mektup yazıp, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdik.Çalışılan dönemlerdeki sigorta mevzuat hükümleri esas alınarak, karma sisteme göre hesaplanan emekli aylıkları arasında oluşan eşitsizliklerin giderilmesi amacıyla prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları aynı olanlara eşit aylık ödenmesi için intibak yapılmalıdır” dedi. 

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