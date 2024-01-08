Emekli zammı için karar günü

Kabine 3 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak.

Kabinedeki en önemli başlık işçi ve BağKur emeklilerine verilen zam oranının güncellenmesi olacak. Yeni yılla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 49,25, işçi ve Bağ-Kur emeklileriyse yüzde 37,56 zam aldı.

İki zam oranı arasındaki fark, kamuoyunda tartışma konusu. Hükümet farkın kapatılması için çalışma yürütüyor. Ayrıca en düşük emekli maaşıyla ilgili de düzenleme yapılması hedefleniyor.

EKONOMİK GELİŞMELER MASADA

Ekonomideki son gelişmeler de kabinede ele alınacak. Faiz artış oranlarının piyasalara yansıması ve enflasyonla mücadele konusunda bakanların Erdoğan'ı bilgilendirmesi bekleniyor. Ticaret Bakanlığı'nın fahiş artışlara ilişkin yürüttüğü denetimler de kabinenin gündeminde olacak.

