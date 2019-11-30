Emekliler banka promosyonunda artış istiyor

Üç yıllığına, bin lira aylık alanlara 300, bin ile 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olarak uygulanan banka promosyonda birçok emeklinin sözleşme süresi 2020’de sona erecek.

‘ANLAMINI YİTİRMİŞTİR’

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, yaptığı açıklamada, emeklilere banka promosyonu verilmesi için yıllarca mücadele verdiklerini anımsatarak, mimarı oldukları işin takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi. Bin ile 2 bin lira arasında aylık alanlara üç yıllığına ödenen 375 liralık promosyonun, aylık 10 lira civarına geldiğine dikkati çeken Ergün “Bankaların emeklilerimize aylıkları karşılığında verdiği promosyonları, günümüzün ekonomik şartlarında anlamını yitirmiştir.” dedi