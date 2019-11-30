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Emekliler banka promosyonunda artış istiyor

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), bankaların emeklilere aylıkları karşılığında verdiği promosyonların, yeni yılda günün koşulları dikkate alınarak artırılmasını istedi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında 2017’de imzalanan protokolle ilk defa toplu olarak başlatılan emeklilere banka promosyonu uygulamasında üç yıl geride kaldı.

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Üç yıllığına, bin lira aylık alanlara 300, bin ile 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olarak uygulanan banka promosyonda birçok emeklinin sözleşme süresi 2020’de sona erecek. 

‘ANLAMINI YİTİRMİŞTİR’

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, yaptığı açıklamada, emeklilere banka promosyonu verilmesi için yıllarca mücadele verdiklerini anımsatarak, mimarı oldukları işin takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi. Bin ile 2 bin lira arasında aylık alanlara üç yıllığına ödenen 375 liralık promosyonun, aylık 10 lira civarına geldiğine dikkati çeken Ergün “Bankaların emeklilerimize aylıkları karşılığında verdiği promosyonları, günümüzün ekonomik şartlarında anlamını yitirmiştir.” dedi

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