İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5547
  • EURO
    7,0589
  • ALTIN
    316.702
  • BIST100
    85795.8
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi erken ödenecek
Ekonomi

Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi erken ödenecek

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenecek bin lira ikramiyenin nisan ayında verileceğini bildirdi.

AA21 Mart 2020 Cumartesi 11:32 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 12:43
ABONE OL

Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeni Koronavirüsün Etkileri ile Mücadele Paketi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta açıklandığını anımsattı.

Paketin çalışma hayatının tüm taraflarının yanı sıra emeklilere yönelik de tedbirler içerdiğini belirten Selçuk, bu kapsamda en düşük emekli aylığının 1500 liraya yükseltildiğini vurguladı.

Emeklilerin aylıklarını nisan ayı itibarıyla ödemeyi planladıklarını bildiren Bakan Selçuk, kamu bankalarının yeni koronavirüs riskine karşı 76 yaş üzeri emeklilerin istemeleri halinde ödemelerini evlerinde yapabileceğini söyledi.

Emeklilere 2018'den itibaren dini bayramlarda bin lira ikramiye vermeye başladıklarını da hatırlatan Selçuk, "Bu konuda önümüzdeki Ramazan Bayramı ile ilgili müjde niteliğinde bir karar aldık. Emeklilerimize, Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenmesi gereken bin liralık bayram ikramiyelerini nisan ayında vereceğiz." dedi.

Bakan Selçuk, bu süreci takip ederek ihtiyaç oldukça tüm kesimleri ilgilendiren tedbir ve destekler almaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Çin'den Türkiye'ye 'alkışlı' destek

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bize Türkiye yardım ediyor, Avrupa'dan hiçbir şey gelmedi
Bize Türkiye yardım ediyor, Avrupa'dan hiçbir şey gelmedi

Bize Türkiye yardım ediyor, Avrupa'dan hiçbir şey gelmedi

Rusya'nın gizli 'Libya' planı ortaya çıktı
Rusya'nın gizli 'Libya' planı ortaya çıktı

Rusya'nın gizli 'Libya' planı ortaya çıktı

Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı
Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı

Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı

Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Hasta sayısı 670'e, can kaybı 9'a yükseldi
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Hasta sayısı 670'e, can kaybı 9'a yükseldi

Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Hasta sayısı 670'e, can kaybı 9'a yükseldi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.