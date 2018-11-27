Emeklilere bankalar tarafından ödenen promosyon artacak

Banka promosyonu hem emeklilerin hem de emekli adaylarının yüzünü güldürdü. Emekliler, bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdü vererek promosyon alma imkanına kavuştu. Bankalar, promosyon hayata geçtiğinde, emeklilere maaşlarına göre 300, 375, 450 lira tutarında ödeme yaptı.