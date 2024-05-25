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Ekonomi

Emeklilere ikramiye ve maaş müjdesi! Kurban Bayramı öncesi tarih netleşti

16 milyon emekli merakla bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağını bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından, Kurban Bayramı öncesinde bayram ikramiyeleri ve maaşlar yatırılmış olacak. Haziran ayında emeklilere yapılacak olan maaş ödemeleri bayram nedeniyle erken tarihe çekildi ve maaşlara 3 bin TL ikramiye eklenmesi kararlaştırıldı. İşte detaylar...

25 Mayıs 2024 Cumartesi 20:59 - Güncelleme:
Emeklilere ikramiye ve maaş müjdesi! Kurban Bayramı öncesi tarih netleşti
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Kurban Bayramı öncesinde 16 milyon emeklinin bayram ikramiyeleri ve maaşları yatacak. SGK çalışmaları tamamladı. İkramiye ve maaşların 10-14 Haziran tarihleri arasında yatırılması bekleniyor.

Türkiye'deki emekli sayısının çok fazla olması nedeniyle, bankacılık sisteminde herhangi bir aksaklık yaşanmaması amacıyla ödemeler emeklilerin statülerine göre belirli tarihlere dağıtılacak.

Sabah'ta yer alan habere göre; bu kapsamda, maaş ve ikramiye ödemeleri ilk olarak Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) emeklilerine yapılacak.

Ardından Bağ-Kur ve son olarak Emekli Sandığı mensuplarına ödemeler gerçekleştirilecek.

Kurban Bayramı öncesinde 3 bin TL'ye çıkarılan ikramiye de hesaplara yatırılacak.

KİMLER YARARLANIYOR?

Maaş zam döneminde emeklilerin ikramiyelerine yüzde 50 oranında zam yapıldı. Her iki bayramda verilen bayram ikramiyesi de 2 bin TL'den 3 bin TL'ye yükseltildi.

İkramiye ödemelerinden dul ve yetim maaşı alanlar da maaş hisseleri oranında ödeme alacak.

Yüzde 75 oranında maaş alana 2 bin 250 TL, yüzde 50 oranında maaş alana 1.500 TL, yüzde 25 oranında maaş alanlara 750 TL ödeme yapılacak.

Aynı zamanda iş kazası ve meslek hastalığı olan kişilere de iş göremezlik geliri derecesine göre ikramiye ödemesi yapılacak.

İki dosyadan maaş alan kişiler ise en yüksek dosyalarına göre ikramiye ödemesi alacak.

EN GEÇ BAŞVURU 31 MAYIS

Kendi maaşı olan ve vefat eden eşinden yüzde 50 oranında emekli maaşı alan kişi 3 bin TL ikramiye ödemesi almaya hak kazanacak.

Aynı zamanda EYT başvurusu yapacak kişilerin de emekli ikramiyesinden faydalanabilmesi için en geç 31 Mayıs tarihine kadar emeklilik işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

1 Haziran tarihi itibarıyla başvuru yapanlar önümüzdeki sene ikramiye almaya hak kazanacak.

UYGULAMA 2018'DE BAŞLADI

İkramiye 2018'de her bayramda 1.000 lira olarak verilmeye başlandı. 2021'de bu rakam bin 100 TL'ye, 2023'te 2 bin TL'ye çıkarıldı.

Bu yıl için ise yüzde 50 artışla 3 bin TL'ye yükseltildi. SGK, bu Ramazan Bayramı'nda 15.3 milyon emekli ve hak sahibine toplam 41.3 milyar lira ikramiye ödemişti.

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