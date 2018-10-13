Emeklilere memurluk yolu açılıyor
Kamu ve özel sektörden emekli olanlara memurluk yolu açılıyor. Emekliler, devlet kurumlarında esnek saatlerde çalışabilecek.
İstihdam seferberliği kapsamında hükümet yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. İşçi çıkarmalarının önüne geçmek için işletmelere yeni desteklerden, esnek çalışmaya kadar birçok başlıkta yeni düzenlemeler devreye girecek. Bazı kamu kurumlarında uygulanmaya başlayan esnek çalışma sistemleri geliştirilerek, işgücü piyasasına esneklik sağlayan bu sistem iş ve sosyal güvenlik kanununa eklenecek.
Memurluk imkanı
Yarım çalışma ödeneğinde koşullar iyileştirilecek, uzman kişiler devlette esnek çalışabilecek, emekli memurlar göreve dönebilecek. Kamudan ve özel sektörden emekli olan, görevinden ayrılan yöneticiler, uzman personel, devlet kurumlarında maaşlı çalışabilecek. Bu kişilere esnek çalışma yöntemi uygulanacak. Böylece kamuda insan kaynağı kalitesi artacak. Bugün Almanya'da 2.5 milyon, İngiltere'de 4.2 milyon, Amerika'da 9.5-10 milyon kişi esnek çalışma modeli kapsamında çalışıyor.
(Güneş)
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