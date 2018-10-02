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Emeklilere seyyanen zam için yasa çıkarılacak

150 bin emekliye seyyanen zam için yasa çıkarılacak. Bu ay Meclis’e gelecek düzenlemeyle maaşı bin liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine seyyanen zam yapılacak.

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Temmuzda maaşları artan emekliler, bir sonraki zammı ocakta alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında, memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak. 
 
EKSTRA ZAM YAPILACAK
 
Emekliler zam oranını merakla beklerken; 150 bin SSK ve Bağ-Kur'luya da ekstra zam yapılacak. Maaşı bin liranın altında olan emeklilere seyyanen zam için yasa çıkarılacak. Tasarı, dün açılan Meclis'e gelecek. Yasanın çıkmasıyla düşük maaşlı emeklilere iyileştirme yapılacak. Bin liranın altında maaş alan kalmayacak. 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam, düzenleme yapılır yapılmaz yürürlüğe girebilecek ya da ocakta rutin artışla aynı anda uygulanabilecek. Bunun detayları, düzenlemenin Meclis'e gelmesiyle ortaya çıkacak. 
 
ÇİFTE ARTIŞ
 
Eğer düzenleme yapılır yapılmaz uygulamaya girerse, düşük maaşlı emekliler hemen seyyanen zammı alacak, ardından ocak artışından yararlanacak. İyileştirme ocakta yürürlüğe girerse de maaşı bin liranın altında olan emeklilerin maaşı bin liraya tamamlanacak, üstüne de enflasyon artışı yansıtılacak. Merkez Bankası'nın son beklenti anketine göre; bu yılın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 6.67 olacağı tahmin ediliyor.
 
YAŞA TAKILANLAR UMUTLU 
 
Emeklilikte yaşa takılanların gözü de Meclis'te. Emekli olmak için yaşı bekleyenler, konunun Meclis'te çözülmesini umut ediyor. Ayrıca hemşire, öğretmen ve polislere yapılacak emeklilik ek gösterge artışının da ekimde Meclis'e gelmesi bekleniyor.. 
 
(Güneş)

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