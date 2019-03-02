Emeklilere Temmuz 2019’da zam! Temmuz ayında emekli en az ne kadar alacak? İki ikramiye yolda

Emeklilerin yılın ilk zammının oranı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 10.19, memurlarda ise yüzde 10.73 oldu. Peki 2019 yılında zam oranları ne kadar olacak? Emekli intibak zammı için meraklı bekleyiş sürerken 2019 yılı itibariyle emekli maaşlarına yapılan zam oranları ve hesaplama işlemleri araştırmaya devam ediliyor. Emekli olanların aylıklarında 355 liraya varan artış getiren intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini bekliyor. Emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar söz konusu olacak. Yani düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak. Peki 2019 yılında zam oranları ne kadar olacak? İntibak zammı ne zaman ödenecek?

TEMMUZ 2019’DA EMEKLİYE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

SSK ve Bağ- Kur emeklileri, ilk 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Memur emeklilerine ise toplu sözleşmede belirlenen yüzde 5'lik zammailaveten, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark verilecek. Milyonlarca emekli Ocak ayında zamlı maaşlarını aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri kendilerine yapılan yüzde 10.19 oranındaki zamlarla yüzleri güldü. Meclis gündeminde olan 2000 yılı sonraki emekliler için intibak yasası bekleniyor. İntibak yasası Meclis'ten geçtikten sonra emekliye 355 TL'lik bir artış yapılacak. Şimdi binlerce emeklinin gözü kulağı zam yolunu açacak olan ve Meclis'in gündeminde olan intibak yasasında.

MAAŞI DÜŞÜK EMEKLİYE İNTİBAK MÜJDESİ

SGK, kayıtlarında bulunan emekli Bağ-Kur'lulara verilen maaşlarda sehven oluşan eksiklikleri gidermek için harekete geçti. SGK, Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarını mercek altına aldı. Sehven eksik maaş bağlanan emekli esnafın aylıkları düzeltilecek ve toplu ödeme yapılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıtlarında bulunan emekli Bağ-Kur'lulara verilen maaşlarda sehven oluşan eksiklikleri gidermek için düğmeye bastı. Bu kapsamda emeklilerin maaş dosyalarının yeniden tarandığı öğrenildi.

PARA İADE EDİLECEK

İnceleme sonucunda eksik ödeme yapıldığı belirlenen Bağ-Kur'lulara bu paralar iade edilecek. Maaş düzeltilecek, geriye dönük eksik ödenen tutarlar da toplu olarak verilecek. Düzenlemeyle 2009 yılında emekli olan bir Bağ-Kur'luya şimdiye kadar 1.305 lira eksik yatırıldığını tespit eden SGK, bu vatandaşa toplu olarak ödeme yaptı.

2019 SSK Bağ-Kur emekli intibak ek ödeme artış oranı ne kadar?

TÜED Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, AİHM'in ret kararıyla intibakla ilgili hukuksal mücadelenin sona erdiğini ifade ederek, çözümün yasa yoluyla sağlanabilmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

Yazıcıoğlu, "Benzer olayı daha önce banka promosyonlarında yaşamıştık. Hukuk yollarının tükenmesine rağmen çözümü hükümetle sağlamıştık. İntibak konusunda da aynı hassasiyetin hükümetçe gösterileceğine inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

HERKESE FARKLI ZAM

Eğer intibak yasası çıkarsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak.Emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar söz konusu olacak.Yani düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak.

2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lı 50 ile 355 lira arasında zamdan yararlanmıştı.

İNTİBAK ZAMMI NEDİR?

Arapça kökenli olan İntibak, uyum ve iki şeyin ölçülerinin birbirini tutması olarak tanımlanıyor. Emeklilik maaşlarını etkileyen intibak zammı, prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen farklı aylıklar alan emekliler arasında denge sağlamak amacıyla uygulanıyor. Sigortalıların çalıştıkları dönemlerdeki kanun hükümlerinin esas alınmasıyla emekli aylıkları karma sisteme göre hesaplanıyor. Prim kazancı ve primlerinin ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen, farklı tarihlerde emekli olunması halinde emekli aylıkları eşit olmuyor. Bu durumun düzeltilmesi için güncelleme kat sayısı ve aylık bağlama oranlarında eşitliği sağlayacak düzenlemeler yapılması "intibak" olarak adlandırılıyor.

Emeklilik durumu çalışanların statülerine göre, yani SGK’lı (4-a), Bağ Kur’lu (4-b) ya da devlet memuru (4-c) olma durumuna göre farklılar oluyor. Her bir statü içerisinde bulunanların devlet tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi bekleniyor.

Çalışma hayatı sürdüren vatandaşlar ne zaman emekli olabileceklerini merak etmektedirler. Vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na giderek bazı sigorta bilgileri ve kimlik bilgileri ile ne zaman emekli olabileceklerini öğrenebilmekteydiler; ancak şimdi SGK’nın ne zaman emekli olurum uygulamasıyla emeklilik yaşınızı internet üzerinden kolayca öğrenebilirsiniz.

Ne zaman emekli olurum diye merak ediyorsanız aşağıdaki emeklilik hesaplama aracımızla emeklilik hesaplamasını yapmak istediğiniz kişi için uygun olan statüyü seçtikten sonra istenen tüm bilgileri giriniz ve ardından hesapla butonuna basınız. Emeklilik hesaplama aracıyla eski adıyla SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı, yeni adıyla ise 4/a, 4/b ve 4/c olarak bilinen tüm statüler için SGK emeklilik hesaplama işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Hizmet Dökümünüzü E-Devlet üzerinden alabilirsiniz. Sisteme girilen bilgiler ile hesaplama yapmasının ardından emeklilik yaşınız sayfada gözükecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) primleri ödenen tüm vatandaşların emekli olabilmesi için ödenen primlerin belli bir seviyeye gelmesi gerekmektedir. Çalışanların emekli olmaya hak kazanması için ayrıca, prim ödeme işlemi dışında gerekli görülen yaş sınırını tamamlamış olmaları ve belirli bir süre hizmet süresi geçirmeleri yeterlidir. SGK’lılar için emekli olma şartlarını sigorta başlangıç tarihi belirliyor. İlk sigorta girişinize göre emeklilik yaşınız ve ödeyeceğiniz prim miktarı belli oluyor.

E- DEVLET SİTESİNİ ZİYARET EDEREK EMEKLİLİK YAŞINIZI ÖĞRENEBİLİRSİNİZ

Bu yöntemle SSK ne zaman emekli olurum sorusunun cevabını öğrenmek için öncelikle PTT’lere üzerinde T.C. kimlik numaranızın yazılı bulunduğu nüfus cüzdanınızla başvurarak E-Devlet şifresi edinmeniz gerekmektedir. PTT bu işlem karşılığında, şifrenizi ilk alışınızda 2 TL işlem ücreti almaktadır.

Daha sonra aldığınız şifre ve T.C. kimlik numaranızla sisteme giriş yapıp linkleri takip ederek SGK emeklilik hesaplaması yapabilirsiniz.