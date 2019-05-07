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Emeklilere verilen ek ödemenin yüzde 8’e çıkarılması planlanıyor

12 milyon emekliye, maaşının yüzde 4-5’i oranında verilen ek ödemenin yüzde 8’e çıkarılması gündemde. Düzenleme hayata geçerse, maaşlar 30 ila 368 lira artacak.

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Emekliler enflasyon rakamlarına kilitlenmişken ek ödeme zammıyla umutlandı. Emekli maaşlarıyla birlikte her ay verilen ek ödemenin artırılmasının gündeme gelmesi, milyonları heyecanlandırdı. Türkiye Emekliler Derneği tarafından gündeme taşınan talep, büyük yankı uyandırdı. Vergi iadesinin yerine getirilen ek ödemenin oranı maaşın yüzde 4-5'i oranında olurken, şimdi 2 kat artırılıp yüzde 8'e yükseltilmesi bekleniyor. Talep hayata geçerse, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri, her ay maaşlarının yüzde 8'i oranında ek ödeme alabilecek.  Böylece emeklilerin pek çoğunun ek ödemesi 2 kat artacak.   
 
İADE DE KATLANACAK 
 
Talep hayata geçerse emeklilerin ek ödeme tutarları 30 ile 368 lira arasında artış gösterecek. Mevcut düzenleme kapsamında, bu yıl maaşı 1.018 liranın altında olan emeklilere yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Bu ek ödeme her ay net maaşla birlikte hesaplara yatırılıyor. Yüzde 8'lik teklif hayata geçirilirse, maaşı 2 bin lira olan emekliye 80 lira (2 bin x yüzde 4) ek verilirken, bu tutar 160 liraya (2 bin x yüzde 8) çıkacak. Halen en düşük emekli maaşı 935 lira seviyesinde bulunuyor.      
 
179 LİRA ÖDENİYOR  
 
Bu maaşı alanın eline aylık 46 lira ek ödeme geçiyor. Bu ödeme yüzde 8'e yükselirse, emeklinin ek ödemesi 74 liraya çıkacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde en yüksek maaş ise 4 bin 481 lira 25 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu maaşı alan emekliye halen aylık 179 lira ek ödeme veriliyor. Ek ödeme oranı yüzde 8 olursa, 368 lira 48 kuruşa yükselecek. Emeklinin eline net maaş ve ek ödeme olarak 4 bin 660 lira 51 kuruş yerine 4 bin 839 lira 75 kuruş geçmeye başlayacak. 
 
MAAŞLAR TEMMUZDA ARTACAK
 
Tüm emeklilerin maaşı temmuzda artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyona göre zam yapılacak, memur emeklilerine ise yüzde 3.5 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı verilecek. Ocak-nisan enflasyonu yüzde 4 olarak gerçekleşti. Bu orana 2 aylık veri daha eklenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammının oranı, beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre yüzde 6 olarak beklenirken; bu öngörü gerçekleşirse gelirlerde 67 ile 336 TL arası artış gerçekleşecek.

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