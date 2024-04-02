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Ekonomi

Emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor

Emeklilerin 3 bin liraya çıkartılan bayram ikramiyesinin ödemeleri bugün başlıyor. Ödemeler 5 Nisan'a kadar yapılacak. Yaklaşık 16 milyon emeklinin ikramiyeleri, aylıklarını aldıkları hesaplara yatırılacak.

2 Nisan 2024 Salı 07:47 - Güncelleme:
Emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor
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Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başlıyor. Yapılan yüzde 50 artış ile birlikte emeklilere 3 bin lira bayram ikramiyesi ödenecek. Böylece yaklaşık 16 milyon emekli zamlı ikramiyelerini alacak.

BAYRAM İKRAMİYELERİ ÖDEME TARİHLERİ

Ödemeler maaş alma takvimine göre belirlendi. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, "Maaşını ayın 17'si ve 18'inde alan SSK'lılar 2 Nisan'da, maaşını 19, 20, 21, 22'sinde alanlar ise 3 Nisan'da, maaşlarını 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da alan SSK'lılar 4 Nisan günü itibarıyla ikramiyelerini alacaklar" dedi.

Bağ-Kur kapsamında aylık alanların tümüne ikramiye ödemeleri 5 Nisan'da yapılacak. Emekli Sandığı kapsamında ayın 1'i ve 2'sinde aylık alanların hesabına bayram ikramiyeleri 2 Nisan'da yatacak. Ayın 3, 4 ve 5'inde aylık alanların ikramiyeleri 3 ve 5 Nisan'da hesaplarda olacak

BU YIL 260 MİLYAR LİRA ÖDEME YAPILMASI BEKLENİYOR

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, "2023 Kurban Bayramı'nda 14 milyon 611 bin emekli toplamda 26 milyar 158 milyona yakın ikramiye aldı. Bu sene EYT'lilerin de emekli olmasıyla birlikte sayısı 16 milyonu geçen emeklileri göz önünde bulundurduğumuz zaman ve yine ikramiye de yüzde 50 oranında arttığı zaman bu rakamın çok çok üzerinde bir ödeme olacağını şimdiden söyleyebiliriz" dedi. Şimdiye kadar emeklilere 165 milyar lira bayram ikramiyesi ödemesi yapıldı. Bu yılki ödemelerle birlikte bu tutarın yaklaşık 260 milyar liraya çıkması bekleniyor.

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