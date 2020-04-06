06 Nisan 2020 Pazartesi 12:02 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 12:02

Koronavirüs salgını nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyesi beklenenden çok daha erken ödenecek. Emekli vatandaşların, bayram ikramiyesi ödemeleri için heyecanlı bekleyişi sürüyor. Vatandaşlar, 2020 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihlerini merak ediyor. Peki Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Yaklaşık 12 milyon emekli bu soruya cevap arıyor. İşte emeklilerin bayram ikramiyeleri ve 2020 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri konusuna ilişkin detaylar...

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyelerinin ödenmesine 7 Nisan'da başlanacak.

SSK emeklilerinin ikramiyeleri emekli aylığı ödeme tarihine göre yapılacak. Buna göre, aylık ödeme tarihi 17, 18, 19 olanlar 7 Nisan’da, 20, 21, 22 olanlar 8 Nisan’da, 23, 24 olanlar 9 Nisan’da, 25, 26 olanlar da 10 Nisan’da ikramiyelerini alacak.

SSK emeklilerinin ikramiyeleri 7-10 Nisan tarihlerinde, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyeleri de 11 Nisan’da ödenecek.

Emekli aylığını PTT’den alan 65 yaş üstü vatandaşların ikramiyeleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde verilecek.

Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri 2020 yılında 7-11 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatacak. Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yaptığı açıklamada yer alan bilgilere göre SSK’lılar 7-10 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur’lular ve Emekli Sandığı emeklileri de 11 Nisan’da bayram ikramiyesi alacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bayram ikramiyesi ödemelerini öne çektiklerini hatırlatan Bakan Selçuk; “Buna göre ikramiyeler 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre; 17, 18, 19 olanlar için 7 Nisan, 20, 21, 22 olanlar için 8 Nisan, 23, 24 olanlar için 9 Nisan, 25, 26 olanlar için 10 Nisan’da, 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da ödenecek.” dedi.

Koronavirüs’ün en fazla yaşlıları etkilediğini hatırlatan Bakan Selçuk, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı tedbirler kapsamında, kamu bankaları 76 yaş üstü yaşlılarımızın aylıklarını evinde ödüyor. Ayrıca emekli aylığını PTT’den alan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın da istekleri halinde, ikramiyeleri SGK ve PTT arasındaki protokol gereği evlerine teslim ediliyor.” ifadelerini kullandı.