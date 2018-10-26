Emeklinin en düşük maaşı bin 529 lira olacak SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak zammı, tahmin anketlerine göre yüzde 13.78 olacak. Bu artışla en düşük maaş 2008’den önce emekli olan SSK’lılarda bin 529 liraya çıkacak.