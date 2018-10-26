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Emeklinin en düşük maaşı bin 529 lira olacak

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak zammı, tahmin anketlerine göre yüzde 13.78 olacak. Bu artışla en düşük maaş 2008’den önce emekli olan SSK’lılarda bin 529 liraya çıkacak.

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Emeklilerin gözü ocak zammında. 2018’in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, merakla bekliyor. Son açıklanan verilere göre, şimdiden yüzde 9.34’lük zam cepte. Ancak geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası’nın açıkladığı beklenti anketine göre; 2018 yılı enflasyonunun yüzde 24.22 olarak gerçekleşebileceği tahmin ediliyor. 

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