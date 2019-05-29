Emeklilerin Temmuz zammı için geri sayım başladı.

Maaşlarda ne kadar artış olacağı merak edilirken, enflasyon tahminleri memur emeklilerinin çifte zam alabileceğini ortaya koyuyor.

Memur emeklileri, Temmuz'da memurlarla aynı zammı alacak.

Maaşlarda toplu sözleşme kapsamında yüzde 5 zam yapılacak, ayrıca bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da verilecek.

Merkez Bankası'nın son beklenti anketinden Ocak-Haziran enflasyonu için 'yüzde 6.7' tahmini çıktı.

Bu tahmin gerçekleşirse, memur emeklileri yüzde 5'lik zamma ilaveten yüzde 2.7 enflasyon farkı alacak.

Böylece memur emeklilerinin Temmuz zammı yükselecek.

Memur emeklilerinde halen en düşük aylık 2 bin 379 lira 59 kuruş seviyesinde bulunuyor.

Eğer Temmuz zammı yüzde 5 olarak gerçekleşirse bu maaş 118,98 lira artarak 2 bin 498 ira 57 kuruşa çıkacak.

Eğer zam yüzde 7.7 olarak gerçekleşirse de bu aylık 183,23 lira artışla 2 bin 562 lira 82 kuruşa yükselecek.

Memur emeklileri kesin zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek.

Memur emeklileri, Temmuz'da ödemelerini zamsız olarak alacak. Fark sonra yatırılacak.

(Ahaber)