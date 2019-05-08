Vatandaşlar, “emekliye ek zam var mı” sorusuna yanıt arıyor. Ocak ayında zamlı maaşlarını alan emeklilere müjde… Memurların ve emeklilerin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Üç milyon memur ile 12 milyona yakın emeklilerin aldıkları aylıklar yeni yılla birlikte zamlı olarak ödenmeye başlanacağı söylendi. Zamlar belirlenirken bu yılın son 3 ayı baz alınırken memur ve emeklilerin alacağı enflasyon farkı zamda bu maaşlara ekleneceği düşünülüyor. İkinci 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak. Temmuz'da zam bekleyen emeklilerin gözü kulağı enflasyon rakamlarında… SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları TÜFE oranlarına göre değişiklik gösteriyor. Peki, Emekliye 2019 son dakika zam var mı? SGK SSK Bağkur emekli, memur maaşı aile yardımı ödemesi kaç para? İşte detaylar…

İŞTE ENFLASYON RAKAMLARIYLA ŞEKİLLENEN EMEKLİ MAAŞLARI!

2018'nin ilk 6 ayında enflasyon yüzde 9,17 olmuş, bu nedenle söz konusu dönem için belirlenen yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 5,17 enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılmıştı. Ocak ayında zamlı maaşlarını alan memurlar yılın ikinci dönem zammı için bekliyor. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranında belirleyici olmuştu. İkinci 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak. Temmuz'da zam bekleyen emeklilerin gözü kulağı enflasyon rakamlarında.

Ocak ayında zamlı maaşlarını alan emeklilere müjde. Memurların ve emeklilerin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Temmuz ayında emeklilere verilecek zam oranını belirleyen en önemli faktör 3 aylık enflasyon olacak.

Üç milyon memur ile 12 milyona yakın emeklilerin aldıkları aylıklar yeni yılla birlikte zamlı olarak ödenmeye başlanacak. Zamlar belirlenirken bu yılın son 3 ayı baz alınırken memur ve emeklilerin alacağı enflasyon farkı zamda bu maaşlara eklenecek. 3 Ocak 2019’da TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre 2019 yılı memur maaşları da belli oldu.

EMEKLİLER TEMMUZ 2019'DA NE KADAR ZAM ALACAK?

2017 Ağustos’unda yapılan son toplu sözleşmeye göre de memur ve emeklileri, 2019 da ocak-temmuz döneminde yüzde 4 temmuz-aralık döneminde yüzde 5 zam alacaklar. Ocak zamları yüzde 10.19 olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri yeni maaşlarını almaya hazırlanıyor. Emekliler, Temmuz'da da ikinci zamlarını alacak.

Enflasyon oranının açıklanmasının ardından toplu sözleşme zam oranı rakamlarına ekleme yapılacak ve 15 Ocak 2019 tarihinde zamlı maaşlar memur ve emeklilerin cebine girecek.

2018 yılı ikinci altı aylık döneminde oluşan enflasyon farkı kapsamında %6,7 oranında enflasyon farkı zammı yapılacak. Bir anlamda, 1 Ocak 2019 itibarıyla kamu görevlilerinin maaşlarında toplamda %10,70 oranında bir artış gerçekleşecek.

Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon TÜFE'de aylık bazda yüzde 0,40 düştü, 2018 enflasyonu yüzde 20,30 oldu. Enflasyon TÜFE'de aralık ayında yüzde 0,40 düşerken, yurtiçi ÜFE yüzde 2,22 geriledi. 2018'in tamamında TÜFE yüzde 20,30 olarak gerçekleşti.

Ocak ayında alacakları yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilave olarak alabilecekleri enflasyon zammı oranı, yüzde 6,70 olarak gerçekleşti.

2019 yılı asgari ücret net 2020 lira, brüt 2558 lira oldu.

4 AYRI ZAM ORANI AÇIKLANACAK

Toplu sözleşmelerde öncelikle 2020 (Ocak-Temmuz) ve 2021 (Ocak- Temmuz) ayları olmak üzere memur ve memur emeklilerinin alacağı 4 ayrı zam oranı açıklanacak. Böylece emekliler ve memurlar enflasyon farkı hariç alacakları zamları önceden bilecek.

EMEKLİYE AİLE PARASI

Memurların aldıkları aile yardımlarının emekli olduklarında da devam etmesi sağlanacak. Böylece, emekliye aile yardımı gündeme gelecek.

HER AY ENFLASYON FARKI

Memurlara ve emeklilere zam dönemlerinde ödenen 6 aylık enflasyon farkının aylık ya da 3 aylık olarak ödenmesi de masada olacak. Bu gerçekleşirse memurların maaşları her ay enflasyon oranında artabilecek.

DERECE MAAŞA YANSIR

Memurlara 1 derece verilmesi konusu da toplu sözleşmede masa da olacak. Böylece 1 maaşlar da yükselecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ

Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere verilen ikramiyenin memurlar için de uygulanması talebi yine masada çözüm bekleyen talepler arasında olacak.

İZİNLERE İŞ GÜNÜ AYARI

Memurların yıllık izinlerinin iş günü olarak hesaplanması da karara bağlanacak. Buna göre artık hafta sonları yıllık izin süresinden sayılmayacak. Bu gerçekleşirse izin süresi hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (on yıl dahil) 20 iş günü, 10 yıldan fazla olanlar için 30 iş günü olacak.

İMAMLARA FAZLA ÇALIŞMA

Din görevlilerinin dini bayramlardaki çalışmalarının fazla çalışma sayılması da gündemde.

İŞÇİYE TAYİN VE 4B HAKKI

Taşeron olarak çalışırken kamuda sürekli işçi kadrosuna geçenlerin eş durumu ve sağlık gibi mazeret ile il değişikliği yapma hakkıyla ilgili talepler de masada bulunuyor. 4D'li sürekli işçiler için özellikle üniversite mezunu olanların 4B'li olmaları konusundaki talepler de değerlendiriliyor.

MASADAKİ DİĞER TALEPLER

3600 ek göstergede kapsam genişletilsin. Emeklilik ikramiyesinin hesabında 1 tam yıldan eksik olan süreler hesaba dahil edilsin. 4/B statüsünde çalışan sağlık çalışanlarına verilen kadro hakkı, diğer kamu kurumlarında çalışan sözleşmeli personele de verilsin. Özel hizmet tazminatı emekli keseneğinin hesabına dahil edilsin. Göreve giden personele ilave konaklama ücreti ödemesindeki 10 gün sınırlaması kaldırılsın. KİT kurumlarının lojmanlarında kira bedelinden KDV kaldırılsın.

3 BİN 600 EK GÖSTERGE

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıya, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK yöneticilerinin yanı sıra hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanlarının da katılması bekleniyor. Bu yılki ilk kurulda, emekliye aile yardımının yanı sıra, 3600 ek gösterge de gündeme getirilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, memur haklarından emeklilerin de faydalanması gerektiğini söyledi.

'EN ÖNEMLİ KONUMUZ'

Danıştay'ın bu konuda olumlu kararı olduğunu ve anayasada hüküm yer aldığını belirtti. Tonbul şunları söyledi: "Memurlar emekli olduğunda bazı haklarını kaybediyor. En önemlisi de eş ve çocuk yardımıydı. En başından, 'emekliler eşinden, çocuğundan mı ayrılıyor ki aile yardımı kesiliyor' diye yola çıkmıştık. KPDK'da aile yardımının memur emeklilerine ödenmesi konusunda taleplerimizi dile getireceğiz. Mart sonunda toplantıda konu gündemde olacak."

SSK VE BAĞ-KUR'LU İÇİN EMSAL OLUR

Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) Hukuk Danışmanı avukat Cafer Tufan Yazıcıoğlu, aile yardımının memur emeklisinin geçimi için önemli olduğuna dikkati çekti. Ödeneğin, emeklilikten sonra kesildiğini belirten Yazıcıoğlu, aile yardımının sürekli hale gelmesi gerektiğini dile getirdi. Yazıcıoğlu, KPDK'dan çıkacak olumlu kararın, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de emsal olacağını söyledi.

DESTEK KAÇ LİRA

Memurlara her ay aile yardımı ödeniyor. Çalışmayan eş için ödenen tutar, aylık 278,69 lira. Çocuk yardımı da 0-6 yaş için 65,30, 6 yaş üstü için 32,65 lira. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan bir memur, aylık 409,29 lira aile yardımı alabiliyor. Ödenen aile yardımı tutarı zam dönemlerinde maaş katsayısındaki artışla yükseliyor. Eğer emeklilere de aile yardımı hayata geçerse; eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 343,99 lira ek ödeme alabilecek.

AİLE YARDIMI NEDİR?

Evli olan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 2.134, çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (72'nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Dul memurların çocukları için yukarıdaki fıkralar hükmü uygulanır. Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir. Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir.

AİLE YARDIMINI KİMLER ALABİLİR?

Aile Yardımı Ödenenler:

1) Çalışmayan veya emekli olmayan eşlere ömür boyunca,

2) Erkek çocuklarına öğrenci olsa da olmasa da 25 yaşına kadar,

3) Kız çocuklarına çalışmadıkları ve evli olmadıkları sürece yaş şartı aranmaksızın ölünceye kadar ve,

4) Memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için ödenir.

Aile Yardımı Ödenmeyenler:

1) Evlenen çocuklar ve çalışan veya emekli maaşı alan eş için,

2) 25 yaşını dolduran çocuklar için, (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışama derecede malûllükleri resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.)

3) Kendi hesabına ticaret yapan/gerçek-tüzel kişiler yanında menfaat karşılığı çalışan çocuklar için, (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç),

4) Burs alan veya devletçe okutulan çocuklar için ödenmez.