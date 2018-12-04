Emekliye 2019'da yapılacak olan zamda farklılıklar giderilecek, 4 olan ek ödeme ikiye katlanacak
2019’da emekliye seyyanen zam yapılacak. Aylık bağlama oranlarındaki farklılık giderilecek ve yüzde 4 olan ek ödeme ikiye katlanacak.
Son yıllarda yapılan düzenlemeler, seyyanen artışlar ve bankaların verdiği promosyonlarla, ücretlerde iyileştirmeler yapıldı. Şu anda masada olan 3 ayrı formülle emekli maaşlarındaki dengesizliklerin giderilmesi hedefleniyor.
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