Emekliye 2019'da yapılacak olan zamda farklılıklar giderilecek, 4 olan ek ödeme ikiye katlanacak 2019’da emekliye seyyanen zam yapılacak. Aylık bağlama oranlarındaki farklılık giderilecek ve yüzde 4 olan ek ödeme ikiye katlanacak.