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Emekliye 2.656 TL

Yaklaşık 2 milyon memur emeklisine Ocak’ta yüzde 4 zamma ilaveten yüzde 1.29 enflasyon farkı göründü. Beklenti anketindeki tahmin gerçekleşirse, en düşük maaş 2 bin 656 lirayı bulacak.

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OCAK, SSK ve Bağ-Kur emeklileri kadar memur emeklileri için de zam ayı olacak. Memur emeklilerinin maaşlarına, memurlar gibi yüzde 4 zam ve bu yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5’i aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak.

Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 5.71 olarak gerçekleşti. Buna göre Ocak zammı yüzde 0.71 enflasyon farkıyla yüzde 4.71’e ulaşacak. Merkez Bankası’nın son beklenti anketine göre ise 6 aylık enflasyon yüzde 6.29 olarak tahmin ediliyor.

Bu tahmine göre de zam oranı yüzde 1.29 enflasyon farkıyla yüzde 5.29’a ulaşacak.

FARK YATIRILACAK

Takvim'in haberine göre, bu oran maaşlara en az 133,46 lira artış getirecek. Halen en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 522 lira 84 kuruş. Bu maaş, eğer artış yüzde 5.29 olursa 2 bin 656 lira 30 kuruşa ulaşacak. Memur emeklileri, farklarını maaşlarından sonra alacaklar.

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