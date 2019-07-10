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Emekliye 368 lira ek ödeme müjdesi

Milyonlarca emekliye iyi haber geldi. 12 milyon emekli, maaşının yanında yüzde 4 ek ödeme alıyor. Bu oranın 2 katına çıkması gündemde. Tasarı hayata geçirildiğinde, en yüksek ek ödeme 368 lirayı bulacak.

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Emekli maaşlarıyla birlikte her ay verilen ek ödemenin artırılmasının gündeme gelmesi, milyonları heyecanlandırdı. Türkiye Emekliler Derneği tarafından gündeme taşınan talep, büyük yankı uyandırdı. Vergi iadesinin yerine getirilen ek ödemenin maaşın yüzde 4-5'i oranında olurken, şimdi 2 kat artırılıp yüzde 8'e yükseltilmesi bekleniyor. Talep hayata geçerse, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri, her ay maaşlarının yüzde 8'i oranında ek ödeme alabilecek.
 
İADE 2 KAT OLACAK
 
Mevcut düzenleme kapsamında, bu yıl maaşı 1.018 liranın altında olan emeklilere yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Bu ek ödeme, her ay net maaşla birlikte hesaplara yatırılıyor. Yüzde 8'lik teklif hayata geçirilirse, maaşı 2 bin lira olan emekliye 80 lira (2 bin x %4) ek verilirken, bu tutar 160 liraya (2 bin x %8) yükselecek. En düşük emekli maaşı 1.000 lira seviyesinde bulunuyor. 
 
179 LİRA ÖDENİYOR
 
Bu maaşı alanın eline aylık 40 lira ek ödeme geçiyor. Bu ödeme yüzde 8'e yükselirse, emeklinin ek ödemesi 80 liraya çıkacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde en yüksek maaş ise 4 bin 935 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaşı alan emeklinin eline halen aylık 197 lira geçiyor. Ek ödeme, oranı yüzde 8 olursa, 394 liraya yükselecek. Emeklinin eline net maaş ve ek ödeme olarak 4 bin 935 lira yerine 5 bin 329 lira geçmeye başlayacak.
 
MAAŞLAR EŞİTLENSİN
 
Emekliler, maaşlar arasındaki uçurumun kaldırılmasını istiyor. Özellikle 2000 yılı sonrası emekli olan vatandaşlar, intibak yasasıyla eski-yeni emekli arasındaki maaş farkının kapatılmasını bekliyor. Aynı şartlarda ancak farklı zamanlarda emekli olanlar arasında ciddi maaş farklılıkları bulunuyor.
 
(Güneş)
 

´Vatan Bizim, İrade Bizim´

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