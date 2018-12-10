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Emekliye 520 lira zam yapılacak

Temmuz-kasım enflasyonu 10.64 çıktı. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına 108 ile 520 lira arasında artış getirecek.

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Tüm emeklilerin maaşı ocakta artacak. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. Zam oranı 3 Ocak’ta ortaya çıkacak. Ancak tahminler ve ipuçları da enflasyon oranıyla ilgili sinyalleri veriyor. 
 
YÜZDE 10.64 ÇIKTI 
 
TÜİK'in açıkladığı verilere göre, temmuz-kasım enflasyonu yüzde 10.64 çıktı. Bu tahmine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 10.64 olacak. Zam oranının belli olması için sadece tek veri kaldı. Aralık enflasyonuna göre bu oran artacak ya da azalacak. 
 
1.130 LİRAYA YÜKSELECEK 
 
Yüzde 10.64'lük oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına 108 lira 68 kuruş ile 520 lira 53 kuruş arasında artış getiriyor. Halen en düşük emekli aylığı ek ödeme dahil bin 21 lira 39 kuruş. Bu maaş, yüzde 10.64'lük artışa göre bin 130 lira 7 kuruşa yükseliyor. En yüksek emekli aylığı ise yüzde 10.64'lük artışa göre 5 bin 412 lira 72 liraya çıkıyor.
 
(Güneş)

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