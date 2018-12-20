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Emekliye 541 TL zam verilecek

Ocakta maaşlarla birlikte ek ödemeler artacak. 5 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 10.64 olurken, çifte artışla maaşlarda 108-541 lira arasında yükseliş yaşanacak.

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Tüm emekliler ocakta zam alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam verilecek. Memur emeklilerine ise yüzde 4 artışın yanı sıra 6 aylık enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. 5 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.64 artış ortaya çıkarken, memur emeklilerinin zammı da yüzde 7.14 enflasyon farkıyla yüzde 11.14'e ulaştı. Geriye tek veri kaldı. 
 
SINIR YÜKSELİYOR 
 
Ocakta maaşlar artacağı için, ek ödeme de zamlanacak. Halen maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlara net aylıklarının yüzde 5'i, üstünde olanlara ise yüzde 4'ü oranında ek ödeme veriliyor. SSK ve Bağ-Kur'luların maaşında yüzde 10.64 zam ve ek ödeme artışıyla 108,68 lira ile 541,36 lira arasında yükseliş yaşanacak.
 
(Güneş)

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