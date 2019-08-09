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Emekliye 850 TL aile yardımı müjdesi

Milyonların gözü toplu sözleşmede. Aile yardımının artırılması, emeklilerin de kapsama alınması masaya gelecek.

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Milyonlarca memur ve emeklinin toplu sözleşme heyecanı sürüyor. Geçtiğimiz hafta başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde hem memurların hem de memur emeklilerinin 2020 ve 2021 yıllarında maaşlarında yapılacak artışlar belirlenecek. Ayrıca gelirleri artıracak pek çok talep de karara bağlanacak. Bunlar arasında, aile yardımıyla ilgili talepler ön sıralarda yer alıyor. 
Memur-Sen, gösterge rakamının eş yardımında 4 bine, çocuk yardımında da yaş ayrımı olmadan 1.000’e çıkarılmasını, memur emeklilerinin de aile yardımından yararlanmasını talep ediyor. Bu talep hayata geçerse; mevcut katsayılara göre eş yardımı 295,47 liradan 553,83 liraya, çocuk yardımı da 34,61-69,22 liradan yaş ayrımı yapılmaksızın 148,46 liraya yükselecek. 
 
(Güneş)

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