Emekliye 900 TL'lik müjde

Tüm emekliler banka promosyonuyla ek gelir elde edebiliyor. 3 yıllık dönem için maaşa göre en az 300, 375, 450 lira promosyon ödenirken, bankaların yarışı ya tutarları yükseltiyor ya da ek faydalar sağlıyor. Özel bankalar halen 900 liraya varan promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca emekli müşteri getirenlere bankaya kazandırdığı her emekli için 100-125 lira verenler de; 2 gün erken maaş, ücretsiz havale-EFT işlemleri, faturalarda indirim gibi ek fırsatlar sunanlar da var. Ücretsiz tıbbi danışmanlık ve ambulans, şubede işlem önceliği, krediler ve mevduatta özel faiz gibi imkanlar da emeklilere sunulan faydalar arasında bulunuyor.

İKİNCİ ÖDEME YAKLAŞIYOR

Emekli aylığı yeni bağlananlar ya da promosyondan yararlanmamış olan mevcut emekliler, bankaya taahhüt verip ödemesini alabiliyor. Promosyon almış olan emekliler ise isterlerse kalan sürenin parasını iade ederek fırsatları değerlendirebiliyor. Ayrıca promosyon uygulaması başladığında bankadan ödeme alanların 3 yıllık süresi 2020’de bitiyor. Banka promosyonları Mart 2017’de başlamıştı. Bu tarihte başvurup 3 yıllık promosyon alanlar, Mart 2020’den itibaren ikinci kez bu imkandan faydalanabilecek. Bu tarihten itibaren promosyon kampanyalarının daha da kızışması, hatta tutarların yükselmesi bekleniyor.

(Güneş)