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Emekliye bin 159 TL ikramiye müjdesi

Bin liralık Kurban Bayramı ikramiyesini önümüzdeki hafta almaya hazırlanan emekliler, tutar artışı müjdesi bekliyor. Eğer artış TÜFE’ye bağlanırsa, ikramiye 2020’de bin 159 liraya çıkabilecek. Emekliler yıllık 318 lira avantaj sağlayacak.

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EMEKLİLERİN gündemine bayram ikramiyesi oturdu. Ramazan Bayramı’ndan önce bu yılın ilk bayram ikramiyesini alan emekliler, ikinci ödeme için de gün sayıyor. Emekliler, biner lira Kurban Bayramı ikramiyesini önümüzdeki hafta almaya hazırlanıyor. Kesin ödeme tarihi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulacak. Emekliler de açıklanan tarihte hesaplarından parasını çekebilecek.

KİM, NE KADAR ALIR?

Milyonlar, bir yandan ödeme tarihini beklerken, bir yandan da tutarın artırılması talepleri için alınacak kararı merak ediyor. Türkiye Emekliler Derneği, bin liralık bayram ikramiyesinin her yıl yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında artırılmasını istiyor. Bu talep hayata geçerse emeklilerin, dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiyeleri her yıl zamlanacak. Yeni Ekonomi Programı’nda bu yılki enflasyon tahmini yüzde 15.9 olarak yer alıyor. Bu tahmine göre, emeklilerin bayram ikramiyesi bin 159 liraya ulaşabilecek. Takvim'in haberine göre, emekliler, önümüzdeki yıl 318 lira artışla toplam 2 bin 318 lirayı cebine koyabilecek. 

YENİLER DE YARARLANACAK

Kurban Bayramı ikramiyesinin 5-9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Bu ödemeden, söz konusu tarihe kadar emekli ya da ölüm aylığı bağlananlar da yararlanabilecek. Yeni emekliler biner lira, vefat eden emeklilerin hak sahibi yakınları da ölüm aylıkları oranında ikramiye alacak.

Ekipler daha iyi bir hizmet için zoru başardı!

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