Emeklilerin Ocak'ta alacakları maaşlarla birlikte ek ödemeleri de artacak

Ocak ayı yaklaşırken; emeklilerin gözü zam oranına çevrildi. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek.

Bu da 3 Ocak'ta belli olacak. 5 aylık enflasyona göre; Temmuz- Kasım enflasyonu yüzde 10.64 çıktı. Yani 5 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 10.64 olarak görünüyor.

Zam oranının belli olması için sadece tek veri kaldı. Aralık enflasyonuna göre oran artacak ya da azalacak.

EK ÖDEME DE ARTIYOR

Bu sonuçlara göre emeklilerin aldığı ek ödeme miktarında da artış yaşanacak. Maaşın yüzde 4'ü olarak verilen ek ödeme maaş yükseldikçe değişiklik gösterecek.

Örneğin 2000 lira maaş alan bir emeklinin ek ödemesi 80 lira olarak hesaplanıyor ve bu emeklimize 2.080 lira maaş ödeniyor.

Emekliye yüzde 10.64 zam yapıldığında maaşı 2.212,80 liraya çıkacak. Bu durumda ek ödemesi ise 88 lira 55 kuruş olacak ve bankaya 2.301 lira 35 kuruş yatırılacak.

FARK ÖDEMESİ KESİNLEŞTİ

Öte yandan memurların ve memur emeklilerinin Ocak ayında enflasyon farkı almaları da kesinleşmiş oldu. 5 aylık enflasyon rakamına göre memurlar ve memur emeklileri yüzde 7.14 oranında enflasyon farkı alacaklar.

Yüzde 4 oranındaki toplu sözleşme zammıyla birlikte Ocak ayı artışları yüzde 11,14 olacak. Yüzde 10.64'lük oran, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşlarına 108,68 ile 520,53 lira arasında artış getiriyor.

Halen en düşük emekli aylığı ek ödeme dahil bin 21 lira 39 kuruş. Bu maaş, yüzde 10.64'lük artışa göre bin 130 lira 7 kuruşa yükseliyor.

En yüksek emekli aylığı ise yüzde 10.64'lük artışa göre 5 bin 412 lira 72 liraya çıkıyor.

(Sabah)