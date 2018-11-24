Emekliye ek zam geliyor

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileriyle idarecilere, 3600 ek gösterge müjdesi mayısta açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği ek gösterge artışı için taslak hazırlandı. Listeye şube müdürleri, il müdürleri, üniversite sekreterleri ve belediyelerdeki daire başkanları ile bölge müdürleri de girdi.

2200'den 3600'e çıkarılacak

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3 bin 600 olan bir memurla daha düşük olan bir memurun alacağı zam ya da maaş miktarı aynı olmuyor. Ek göstergelerin 2 bin 200’den 3 bine ve 3 bin 600’e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.

İkramiye de artacak

Ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 653 lira, 30 yıl hizmeti bulunanların 696 lira, 35 yıl hizmeti bulunanların da 740 lira artacak. Ek göstergenin 2 bin 200’den 3 bin 600’e çıkmasıyla emekli ikramiyesinde de çok önemli artış söz konusu olacak.

25 yıl hizmette 21 bin lira fark

25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi, 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya çıkacak. Emekli ikramiyeleri 20 bin 934 lira artacak. 30 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi, 98 bin 814 liradan 123 bin 935 liraya çıkacak ve 25 bin 121 lira daha fazla ikramiye alacaklar. Hizmet süresi 35 yıl olanların emekli ikramiyesi 115 bin 283 liradan 144 bin 591 liraya çıkacak, emekli ikramiyesi de 29 bin 308 lira artacak.

(Güneş)