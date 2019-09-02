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Emekliye en az 2 bin 711 lira

Yaklaşık 5.2 milyon memur ve memur emeklisinin 2 yıllık zamları belli oldu.

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Hakem kurulunun kararına göre, maaşlara 2020’de yüzde 4+4, 2021’de yüzde 3+3 zam ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak. Bu doğrultuda ocak ayında maaşlar yüzde 4 oranında artırılacak. 
 

FARK VERİLECEK 

 
2019’un ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 5’i aşması halinde enflasyon farkı da verilecek. Böylece memurların ve memur emeklilerinin ocak zammı yükselecek. Enflasyon farkı oluşmaz ve zam oranı yüzde 4’te kalırsa memurlarda aile yardımı dahil en düşük maaş 3 bin 723 liradan 3 bin 872 liraya yükselecek. 

% 7.46’YA YÜKSELEBİLİR 

 
En düşük memur emeklisi aylığı ise ek ödeme dahil 2 bin 522 liradan 2 bin 623 liraya çıkacak. Ancak Merkez Bankası’nın tahmin ettiği gibi yüzde 3.46 enflasyon farkıyla zam yüzde 7.46’ya çıkarsa en düşük maaş memurlarda 4 bin 1 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 711 liraya ulaşacak. 
 
(Güneş)

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