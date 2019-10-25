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Emekliye eşit zam müjdesi

SSK ve Bağ-Kur emeklisi, zamlarının memur ile memur emeklisi gibi toplu sözleşmeyle belirlenmesini talep ediyor. Talep hayata geçerse, SSK ve Bağ-Kur emeklileri memur gibi toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı alacak.

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Emeklilerin gelirini artıracak yeni düzenlemeler gündeme geliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, özellikle ‘eşit zam’ formülünün hayata geçirilmesini bekliyor. Halen memur emeklilerinin zamları memurlarla birlikte toplu sözleşmede belirleniyor. 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise her yılın ocak ve temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alıyor.
 
GELİRİ YÜKSELTECEK
 
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, “Madem aynı çatı altındayız, ayrı zamlar olmamalı. Tüm emekliler için toplu sözleşme yapılmalı” çağrısı yapıyor. Emekliler, toplu sözleşmeyle zamların belirlenmesinin maaşlarda iyileştirme yolunu da açacağının altını çiziyor.
 
ARTIŞ ORANI BİLİNECEK
 
Toplu sözleşmenin hayata geçirilmesi halinde, emekliler arasında farklı zam sistemleri son bulacak. Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı bir arada belirlenecek. Düşük maaşlı olanlara iyileştirme de daha kolay olacak. Ayrıca zam oranı önceden bilinecek enflasyona bağlı olmayacak. Enflasyon oranı geçerse fark ödenecek.
 
(Güneş)

MSB´den ´Mehmetçiğe selam´ için teşekkür klibi

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