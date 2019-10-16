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Emekliye müjdeli haber: Ek ödemeler iki katına çıkabilir

Ocak’ta emeklilerin ek ödeme tutarları da artacak. Ayrıca ek ödemenin oranının yüzde 8’e çıkarılması gündemde. Talep hayata geçerse emekliler her ay 90 ila 452 lira ek zam alabilecek.

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Bu yıl 2 kez zam alan emekliler bir yandan Ocak artışını merak ederken, bir yandan da maaşlarıyla birlikte her ay verilen ek ödemenin yükseltilmesini istiyor. Vergi iadesinin yerine getirilen ek ödeme, net maaşın yüzde 4’ü, yüzde 5’i oranında oluyor. Maaşı düşük olan emekliler yüzde 5 ek ödemeden yararlanıyor. Halen SSK ve Bağ-Kur emeklilerine aylık 56,28 ile 226,43 lira arasında ek ödeme veriliyor. Hem ek ödeme tutarı hem de yüzde 5 sınırı ocak’ta yükselecek. Yüzde 5 ek ödeme sınırı memur maaş katsayısındaki artışla değişecek.  Böylece emeklilerin Ocak’ta hem maaşları hem de ek ödeme tutarları yükselecek. Ayrıca ek ödeme oranının artırılması da gündemde. Emekliler, yüzde 4-5’lik oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, yükseltilmesini istiyor. Türkiye Emekliler Derneği de “Ek ödeme oranı en az yüzde 8 olsun” diyor. Bu talep hayata geçerse emeklilerin ek ödemeleri iki katına çıkabilecek. Ek ödeme tutarları 90,05 ile 452,86 lira aralığına çıkacak.
 
(Güneş)
 

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