Emekliye yeni intibak sürprizi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıtlarında bulunan emekli Bağ-Kur'lulara verilen maaşlarda sehven oluşan eksiklikleri gidermek için düğmeye bastı. Bu kapsamda emeklilerin maaş dosyalarının yeniden tarandığı öğrenildi. İnceleme sonucunda eksik ödeme yapıldığı belirlenen Bağ-Kur'lulara bu paralar iade edilecek. Maaş düzeltilecek, geriye dönük eksik ödenen tutarlar da toplu olarak verilecek.

YANLIŞLIĞI BİLDİRDİLER

Bu kapsamda, 2009 yılında emekli olan bir Bağ-Kur'luya, şimdiye kadar 1.305 lira eksik yatırıldığını tespit eden SGK, bu vatandaşa toplu olarak ödeme yaptı. Tespit ettiği eksiklikle ilgili vatandaşa bir yazı da gönderen SGK, “Kurumumuzca bağlanan yaşlılık aylığınızla birikmiş aylık tutarlarınızın, maaşınızı aldığınız banka şubesine ödenmesi için talimat verilmiştir. T.C kimlik numaranızı gösterir nüfus hüviyet cüzdanınızla birlikte ilgili banka şubesine müracaatınız halinde, söz konusu tutar tarafınıza ödenecektir” şeklinde bilgi verdi. SGK'nın taramasını yaptığı Bağ-Kur'lu sayısının 700 bin kişi olduğu bildirildi.

BORÇLANMA HAKKI SAĞLANMALI

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, sonradan yapılan hesaplar sebebiyle bazı emeklilerin mağdur olduğunu söyledi. Duman, geriye dönük tespitlerde 'fiili olarak çalışmadığı tespit edilen emeklilerin' çalışmadığı halde ödenen hizmet sürelerinin iptal edildiğini belirtti. Bu kişilerin emekli maaşının kesilerek iptal edildiğini söyleyen Duman, çalışma günlerinin silindiğini ve yıllardır aldıkları toplamda 100 bin liraları bulan emekli aylıklarının yasal faiziyle iadesinin istendiğine dikkat çekti. Bu kişilere borçlanma hakkı tanınması gerektiğini söyleyen Ali Duman, mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini söyledi.

(Güneş)