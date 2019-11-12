24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7772
  • 6,3767
  • 272.067
  • 103118
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Emekliyi sevindiren haber: Çifte müjde geliyor

Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda, memur ve emekli için önemli kararlar alınacak. Memurlara yılda 2 bin 481 lira bayram ikramiyesi, emeklilere, aylık 344 lira aile yardımı talebi masaya yatırılacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Memurlar ve emekliler için önemli kararlar yolda. Yılsonuna kadar gerçekleşmesi beklenen Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında kamu grubunun talepleri hükümete iletilecek. Görüşmelerde hem memurlar hem de emekliler için pek çok talep masaya yatırılacak. 
 
AİLE YARDIMI GÜNDEMDE 
 
Emekliler geçen yıl bayram ikramiyesi imkanına kavuşurken, memurlar da bu konuda beklenti içerisinde. Ayrıca memurlara verilen aile yardımının emeklilere verilmesi için hem memur sendikaları hem de Türkiye Emekliler Derneği çalışma yapıyor. Eğer talepler hayata geçerse, eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 344 lira (12 aylık 4 bin 127 lira) aile yardımı alabilecek. 
 
MAAŞIN İKİ KATI TUTARINDA 
 
Ayrıca Memur-Sen, kamu görevlilerine Ramazan ve Kurban bayramları öncesi, en yüksek devlet memuru aylığının 2 katı tutarında bayram ikramiyesi ödenmesini talep ediyor. Bu talep kabul edilirse, memurlar 1.240 lira 67 kuruş ikramiye hakkı elde edecek. Yılda 2 bin 481 lira 34 kuruş ek gelir imkanı olacak. 
 
SÖZLEŞMELİLERE KADRO TALEBİ 
 
İkramiye hesabında TÜFE dikkate alınsın 
 
Memur emeklilerine de aile yardımı alsın
 
Memurlara da bayram ikramiyesi ödensin. 
 
4/B statüsünde çalışan sağlık çalışanlarına verilen kadro hakkı, diğer kamu kurumlarında çalışan sözleşmeli personele de verilsin. 
 
Uzun süredir gündemde olan ve hakkında vaatler verilen ek gösterge, tüm kamu çalışanları için çıkarılsın. 
 
KİT kurumlarının lojmanlarında kira bedelinden KDV kaldırılsın.
 
Özel Hizmet Tazminatı Yansıtma Oranı'nda artış yapılıp emekli maaş ve ikramiyesi tutarlarında artış sağlansın.
 
Kamu görevlileri öğrenim durumları itibarıyla çıkabilecekleri derece ve kademeye kadar yükselebilsin. 
 
(Güneş)

Başkan Erdoğan iddialara sert tepki gösterdi: Hepsi yalandır, iftiradır

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de

Muhteşem fiyatlarda son şans!

Muhteşem fiyatlarda son şans!

Meteoroloji uyardı! Hem sağanak hem sis

Meteoroloji uyardı! Hem sağanak hem sis

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'ABD ziyareti' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'ABD ziyareti' açıklaması

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme

Fatih'te 4 kardeş özel kıyafetli görevliler tarafından defnedildi

Fatih'te 4 kardeş özel kıyafetli görevliler tarafından defnedildi

Bir yüzyılda 13 kez gerçekleşiyor! TÜBİTAK canlı yayınladı

Bir yüzyılda 13 kez gerçekleşiyor! TÜBİTAK canlı yayınladı

Eşinin yüzünde poşet eritmişti! İşkenceci adam tutuklandı

Eşinin yüzünde poşet eritmişti! İşkenceci adam tutuklandı
 

POPÜLER HABERLER

Teröristlerden hain tuzak! Komandolar etkisiz hale getirdi

Teröristlerden hain tuzak! Komandolar etkisiz hale getirdi

Dumanlar her yeri sardı! Yüzlercesini ateşe verdiler...

Dumanlar her yeri sardı! Yüzlercesini ateşe verdiler...

Kan donduran olay: Ünlü tarihçi sevgilisini kesip nehre attı!

Kan donduran olay: Ünlü tarihçi sevgilisini kesip nehre attı!

Türkiye'nin ev sahipliğinde 47 gemi 4 bin 700 asker ile dev tatbikat

Türkiye'nin ev sahipliğinde 47 gemi 4 bin 700 asker ile dev tatbikat

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA