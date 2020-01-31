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Ekonomi

Emlak vergisi ne zaman ödenecek? 2020 emlak vergisi ödeme tarihleri!

Emlak vergisi ne zaman ödenecek? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. 2020 emlak vergisi ödeme tarihleri açıklandı. Türkiye sınırları içerisinde bulunan bina, arsa ve araziler emlak vergisinin konusuna giriyor. Bina veya arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya araziye malik gibi tasarruf edenler olarak biliniyor. Bir bina veya araziye paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında mükelleftirler. Emlak vergisi 2020 ödemelerine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

31.01.2020  09:55 - Güncelleme: 31.01.2020  09:55

Emlak vergisi 2020 ödemeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Emlak vergisi ne zaman ödenecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 2020 emlak vergisi ödeme tarihleri açıklandı. Bina, arsa, arazi ya da işyeri gibi taşınmaz mal varlıklarından alınan vergiye emlak vergisi deniyor. Sürekliliği olan emlak vergisi, arazi ve bina vergisi olmak üzere iki türlü olarak tahsil ediliyor. Her yıl düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil edilen bu vergi tek seferde ödenebileceği gibi iki taksite de bölünebiliyor. Emlak vergisi ödemelerine dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Her yıl düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil edilen bu vergi tek seferde ödenebileceği gibi iki taksite de bölünebiliyor. 2020 yılı vergi takvimine göre emlak vergisi ödemeleri Mart ayında başlıyor.

2020 EMLAK VERGİSİ ÖDEME TARİHLERİ!

2020 yılı vergi takvimine göre emlak vergisi ödeme tarihleri şöyle açıklandı;

2020 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)

2020 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Son Günü (1 Mart – 1 Haziran 2020 Tarihleri Arasında)

2020 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi (30 Kasım 2020)

EMLAK VERGİSİ NEDİR?

Bina, arsa, arazi ya da işyeri gibi taşınmaz mal varlıklarından alınan vergiye emlak vergisi denir. Sürekliliği olan emlak vergisi, arazi ve bina vergisi olmak üzere iki türlüdür. Her yıl düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil edilen bu vergi tek seferde ödenebileceği gibi iki taksite de bölünebilir.

Emlak vergisinde taşınmaz malın tapusuna sahip olanlar mükelleftir ve buna bağlı olarak dolaysız vergi türleri arasında yer alır. Bunun yanında birden fazla konuta sahip olmamak, aylık geliri dışında başka bir geliri bulunmamak gibi belli şartlara bağlı olarak emekliler, ev hanımları, işsizler ve engelliler emlak vergisinden muaftırlar.

EMLAK VERGİSİ HANGİ ORANLARDA ALINMAKTADIR?

EMLAK VERGİSİ NEREYE ÖDENİR?

Emlak vergisi ödemeleri ilçe belediyesinde yapılıyor. Gayrimenkullerin bir başka şehirde olması halinde ödemeler tüm belediyelerden PTT Havalesi veya Belediyelerin Banka Hesap Numaralarına Emlak Vergisi Mükellef numarasının yazılması halinde yapılabiliyor.

Emlak vergisi ödemesi ayrıca internet üzerinden de gerçekleşebiliyor. Belediyenin "e-belediye" sistemini kullanıyor olması halinde, ödemeler internet üzerinden online bir şekilde de yapılabiliyor. 

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