Emtia piyasasında geçen hafta zirvelere oynandı

AA 17 Ocak 2022 Pazartesi 11:09 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 11:10

Geçen hafta pozitif bir seyrin izlendiği emtia piyasasında bir önceki hafta görülen yükseliş eğilimi devam etti. Özellikle dolara olan talebin azalmaya devam etmesi emtia piyasasını olumlu etkiledi.



Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında sıkılaşmaya gideceğini duyurmasına karşın para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasının piyasalar tarafından olumlu algılandığını ifade etti.



Artan taleple birlikte arza yönelik devam eden endişeler ve teslimatlarda yaşanan gecikmeler de emtia piyasasını yukarı yönlü etkiledi.

Özellikle nikel, pamuk ve Brent petrolde görülen zirveler dikkati çekti. Brent petrol 86 dolarla Ekim 2018, pamuk 1,1990 dolarla Haziran 2011 ve nikel 10,3994 dolarla Ağustos 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Geçen hafta Brent petrol yüzde 5,6, pamuk yüzde 4 ve nikel yüzde 8 değer kazandı.



Kazakistan ve Libya'da yaşanan arz kesintileri Brent petrolün fiyatını yukarı yönlü etkiledi. Brent petroldeki yükselişte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretiminin artan talebi karşılayamayacağına yönelik endişeler de etkili oldu.

Nikel fiyatları, özellikle artan taleple birlikte geçen hafta kayda değer bir yükseliş kaydetti. Analistler, nikelin elektrikli otomobil üretiminde yoğun şekilde kullanıldığını belirterek, elektrikli araç sektöründe talebin artmasının nikel fiyatlarını olumlu etkilediğini söyledi. Tesla firmasının ABD merkezli Talon Metals Corp's ile nikel alımı için anlaşma imzaladığına dair haberler de nikel fiyatlarının yükselmesini sağladı.

Pamuk fiyatlarındaki yükselişte ise dünya pamuk üretim tahminlerinin önceki aya göre düşüş göstermesi etkili oldu.



- DOĞAL GAZDAKİ YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Doğal gaz, yükseliş serisini üçüncü haftaya taşıdı. Doğal gaz fiyatları, geçen hafta yüzde 7 değer kazandı.



Hava sıcaklıklarının düşmesiyle artan talep ve arza yönelik endişeler doğal gaz fiyatlarının yükselmesine neden olurken, analistler, Avrupa'daki depolama tesislerinde doğal gazın hızla azaldığına dikkati çekti. Rusya'nın ABD ve NATO ile yürüttüğü müzakerelerde ilerleme kaydedememesi de doğal gaz fiyatlarını artıran başka bir unsur oldu.

Geçen hafta altın yüzde 1,2, gümüş yüzde 2,9, bakır yüzde 1,4, kurşun yüzde 1,3, platin yüzde 1,5 ve alüminyum yüzde 2,7 değer kazandı.



ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz artırım patikasına dair verdiği "şahin" mesajların ardından gelen ve son 39 yılın en yüksek seviyesindeki yerini koruyan enflasyon verileri, Banka'nın bu yıl 4 kez faiz artırımına gideceği ve ilk adımı mart ayında atacağı beklentilerini güçlendirdi. Söz konusu gelişmenin ardından uluslararası piyasalarda dolara olan talebin azalmasıyla altının ons fiyatı yükseldi.

Peru'daki Las Bambas bakır madeni projesine karşı yerel halkın protestolarının sürmesi ve stoklardaki düşüş bakır fiyatlarında yükselişe neden oldu.



Avrupa'da artan enerji fiyatları ve üretimdeki kesintiler de alüminyum fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi.



- TARIM EMTİALARINDA KARIŞIK BİR SEYİR İZLENDİ

Tarım emtialarında geçen hafta karışık bir seyir izlendi. Buğday yüzde 2,2, mısır yüzde 1,4 ve soya fasulyesi yüzde 2,9 değer kaybederken, kahve yüzde 0,5, şeker yüzde 0,2 ve kakao yüzde 5,5 değer kazandı.



Arza yönelik endişeler tarım emtialarında fiyatların artmasına neden olurken, üretim tahminlerinin artmasıyla tarım emtialarında düşüşler görüldü.



BUĞDAY, 3 HAFTA ÜST ÜSTE DÜŞÜŞ KAYDETTİ.

Analistler, özellikle ABD'de çikolata talebinin artmasıyla kakao fiyatlarında sert yükselişler görüldüğünü ifade ederken, Etiyopya'daki iç karışıklıklar ve Vietnam'daki kapanmalar nedeniyle artan endişeler de kahve fiyatlarında yükselişe neden oldu.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni açıklanan üretim tahminlerinin artışa işaret etmesinin buğday fiyatları üzerinde satış baskısına yol açtığını belirtti.

Üretim tahminlerindeki düşüşün devam etmesinin pamuk fiyatlarının yükselmesine yol açtığını ifade eden Ergezen, yeni varyant endişelerinin azalmasının da pamuktaki yükselişi desteklediğini söyledi.

Ergezen, gübre ve enerji maliyetlerindeki artışın tarım emtiaları genelinde alımlara neden olduğunu aktardı.

Şekerin haftayı yükselişle tamamladığını bildiren Ergezen, "Çin'in şeker üretimi son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Aynı zamanda petrol fiyatlarındaki toparlanma, şeker fiyatlarını olumlu etkiliyor." dedi.

Kahve fiyatlarına değinen Ergezen, "Brezilya'da yaşanan kuraklık ve soğuklar, kahve üretiminin azalacağı endişelerini beraberinde getiriyor. Yeni varyant endişelerinin azalması da kahve fiyatlarını destekliyor." diye konuştu.

