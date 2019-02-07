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Apple, Microsoft ve Amazon'u geride bırakarak en değerli şirket oldu

Apple, 821.5 milyar dolar piyasa değerine ulaşarak en değerli şirket ünvanını Microsoft'tan geri aldı ve birinci sıraya yerleşti.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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2017 yılında 1 trilyon dolar değere ulaşarak dünya genelinde tüm şirketleri piyasa değeri olarak geride bırakmayı başaran Apple, bu başarısını ve ünvanını 2018'de Microsoft'a kaptırmıştı. Yapılan ilk çeyrek araştırmasına göre Apple, 821.5 milyar dolar piyasa değerine ulaşarak en değerli şirket ünvanını Microsoft'tan geri aldı.
 
Apple, pazar değerini yüzde 0.03 artırarak 821.5 milyar dolara çıkardı. Microsoft'un piyasa değeri 1,11 düşmesinin ardından 813,4 milyar dolar, Amazon'un hisse senedi piyasa değeri, yüzde 1,12 geriledikten sonra 805,7 milyar dolara ulaştı.
 
Apple'ın borsa değeri, 3 Ocak'taki gelir uyarısından sonra 675 milyar dolara düştü ancak daha sonra istikrarlı bir şekilde toparlandı.
 
Akıllı telefon teknolojisiyle büyük bir devrim başlatan Apple, geçtiğimiz yıl ABD'de piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaşan ilk şirket olmuştu. Apple'ın hisseleri, 1980'den bu yana yüzde 50 binden fazla değer kazandı.

Müşteri olarak bindi, taksicinin başından aşağı su döktü

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