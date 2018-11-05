En düşük memur emeklisi ve en düşük memur maaşları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, dün Ekim ayı enflasyon verisini açıkladı. Ekim'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2.67 arttı. Temmuz-Ekim enflasyonu böylece yüzde 12.26 çıktı. Yani 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12.26 oldu. Kesin oran için 2 veri kaldı. Yani 2 ayın enflasyon verisi daha eklenecek, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı belli olacak. Kasım ve Aralık enflasyonuna göre, şu ana kadar oluşan zam oranı değişecek.

Sıfır çıksa bile fark kesin

Memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkı alabilmesi için 2018'in ikinci yarısında enflasyonun yüzde 3.5'i aşması gerekiyordu. 4 aylık enflasyonun yüzde 12.26 çıkmasıyla, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 8.76 enflasyon farkı oluştu. Yani 4 aylık enflasyona göre memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 12.76 (yüzde 4 artış + yüzde 8.76 fark) çıktı. Kasım ve Aralık enflasyonu sıfır bile çıksa bu oranlar kesinleşmiş oldu.

Maaşlar değişti

4 Aylık enflasyon oranına göre de memur emeklilerinin ve memurların taban maaşları da değişmiş oldu. Buna göre en düşük memur maaşı Temmuz 2018'de 3 bin 133 lira olarak açıklanmıştı. 4 aylık enflasyona göre yeni en düşük memur maaşı 3 bin 532 lira 78 kuruşa çıkıyor. En düşük Emekli sandığı emeklisi maaşı ise Temmuz 2018'deki zamla 2.149 lira 87 kuruş olmuştu. 4 aylık enflasyona göre ise bu maaşlar 2 bin 424 lira 19 kuruşa çıkıyor.

(Sabah)