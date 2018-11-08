En düşük memur maaşı 3500 lirayı aşacak

Memur ve emeklilerinin zam oranları toplu görüşmeler sonucu belirleniyor. Yani maaşları direkt enflasyona bağlı olarak artmıyor. Ancak bir önceki altı aylık enflasyon toplu görüşmelerde belirlenen oranı aşarsa, enflasyon farkı kadar ilave zam alıyorlar. Ocakta memur ve emeklilerine toplu görüşmelerde belirlendiği gibi yüzde 4 zam yapılacak. Buna ilave memur ve emeklileri temmuz-aralık dönemindeki enflasyon oranının yüzde 3.5’i geçip geçmeyeceğine göre enflasyon farkı alacak.

ENFLASYON FARKI ALINACAK

Bugün için memur zammının yüzde 4 toplu sözleşme zammı, yüzde 8.32 de enflasyon farkı olmak üzere yüzde 12.32 olması söz konusu. Görevdeki memurlar ve emeklileri ocak-haziran dönemindeki enflasyon oranında zammı temmuzda aldılar. Memur ve emeklilerinin maaşlarına temmuzda yüzde 8.65 zam yapıldı. Zam sonrası en düşük memur emeklisinin maaşı 2.149 TL’ye, en düşük memur maaşı ise aile yardımı dâhil 3.133 TL’ye yükselmişti. Kasım ve aralık aylarındaki enflasyon düşerse oran düşecek, yükselirse zam yapılacak.

3 OCAK’TA NETLEŞECEK

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı 3 Ocak 2019’da TÜİK tarafından açıklanacak orana göre kesinleşecek. Dolayısıyla bugünden yapılacak emekli maaş zammı hesapları, ekimde gerçekleşen 4 aylık enflasyon oranlarına göre yapılıyor. Net oran 3 Ocak’ta açıklanacak. Aralık ayı enflasyon oranı sonrası kesinleşen temmuz-aralık altı aylık enflasyonuna göre belli olacak.

OCAK AYININ ZAM MİKTARI 1743 TL’YE KADAR ÇIKABİLİR

Aralık ayında kesinleşecek altı aylık enflasyon oranına göre memur ve emeklilerinin zam oranı belli olacak. Ekim ayı enflasyon verisi sonrası bugün ortaya çıkan orana göre ise memur ve emeklilerine yüzde 12.32 oranında zam yapılması söz konusu. Bugün itibarıyla en düşük memur emeklisi 2.150 TL maaş alıyor. Ekim ayı enflasyonuyla beraber 4 aylık enflasyon oranına göre ocakta bu tutar 2.414 TL’ye yükselecek. Dolayısıyla en düşük memur emeklisi 264 TL zam alacak. Maaşı yüksek olan memur emeklisinin zammı da yüksek olacak. Aktif memurlar için ise en düşük maaş 3.133 TL’den 3.518 TL’ye yükselecek. Yani en düşük memur maaşı 385 TL zamlanmış olacak. Halen görevde olan memurların zam miktarı 1.743 TL’ye kadar çıkacak.

DİĞER AYLIKLARDA DA ARTIŞ GERÇEKLEŞECEK

3 Ocak tarihinde enflasyon oranı açıklanınca 3 milyon aktif memur ve 1.4 milyon memur emeklisinin zam oranı netleşecek. Diğer yandan 36 bin malul ve vazife malulü ve 678 bin memur anne-babası veya eşinden aylık alan kişinin de aylıkları zamlanacak. Dolayısıyla toplamda 2.2 milyon kişinin aylıklarına yüzde 12.32 oranında zam yapılacak.

(Akşam)