En iyi motivasyon işimize devam etmek 

70 ülkeden 60 bin ziyaretçinin de gelmesi beklenen fuarda 1 milyar dolarlık iş hacminin yaratılması bekleniyor. Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği (TİAD) Başkanı Hakan Aydoğdu, fuarı iptal etme gibi bir düşünceleri olmadığını belirterek “Bu ortamda yatırımcı ve tedarikçiye verilebilecek en iyi motivasyon, fuarın ve işleyişin devam etmesi. Biz fuarımızı yapacağız. Sektörü bir araya getirip krizden çıkış noktalarını birlikte çözeceğiz. Ülkemiz ve sanayimiz için nöbetteyiz” dedi. Sektör temsilcileri de MAKTEK 2018’i krizden çıkış yolu olarak gördüklerini ifade etti. Son dönemde Türkiye ekonomisinde yaşanan çalkantılı duruma ‘birlik olma vakti’ mesajıyla cevap vermek isteyen sektör temsilcileri, fuara ‘Sanayimiz ve Ülkemiz İçin Nöbetteyiz’ mottosuyla başlayacaklar.

BU ÜLKE HEPİMİZİN

Aydoğdu, döviz ve faizde yaşanan yükseliş ekonomide sıkıntılı günler geçirildiğini belirterek “Bu şartlar altında sadece iki hafta sonra yapılacak MAKTEK Avrasya 2018 Fuarı’nı ertelemiyoruz. Bu ülke hepimizin” dedi.