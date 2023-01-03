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Ekonomi

En kritik görevi üstlendi: Tek tek deniz dibine yerleştiriyor

Karadeniz gazını hanelere taşımak için çalışmalar sürüyor. 51 parçadan oluşan Karadeniz enerji filosunun en kritik işlemlerini Mukavemet Gemisi'nin üstlendiği ifade edildi. Kuyulardan gelen gazı toplayıp ana boru hattına bağlayacak 280 tonluk dev dağıtım haznesi Mukavemet tarafından kuyumcu hassasiyetiyle deniz dibinde tespit edilen noktalarına yerleştiriliyor.

Yeni Şafak3 Ocak 2023 Salı 08:48 - Güncelleme:
En kritik görevi üstlendi: Tek tek deniz dibine yerleştiriyor
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Karadeniz gazını hanelere taşıyacak şebekenin su altındaki birçok işlemi, adını Kıbrıs'ın bağımsızlığına damga vuran Türk Mukavemet Teşkilatı'ndan alan Mukavemet Gemisi'ne emanet.

Karadeniz gazını hanelere taşıyacak şebekenin su altındaki birçok işlemi, adını Kıbrıs'ın bağımsızlığına damga vuran Türk Mukavemet Teşkilatı'ndan alan Mukavemet Gemisi'ne emanet. Yeni Şafak'ın haberine göre, 51 parçadan oluşan Karadeniz enerji filosunun en kritik işlemlerini Mukavemet Gemisi üstlendi. Kuyulardan gelen gazı toplayıp ana boru hattına bağlayacak 280 tonluk dev dağıtım haznesi Mukavemet tarafından kuyumcu hassasiyetiyle deniz dibinde tespit edilen noktalarına yerleştiriliyor.

Bu çerçevede Peçenek ve Çepni adı verilen ilk iki dağıtım haznesi deniz dibinde yerini aldı. Peçenek ve Çepni'den sonra Mukavemet gemisinin yakın dönemde üçüncü hazneyi de deniz dibine indirmesi bekleniyor.

  • Mukavemet Gemisi
  • karadeniz doğal gazı
  • doğal gaz

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