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En yüksek barajda sona doğru 

Artvin’de, sınıfında Türkiye’nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı ve HES inşaatında yüzde 60.6 fiziki gerçekleşme sağlandı.

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Kentin 70 kilometre güneybatısında Çoruh Nehri’nin ana kolu üzerindeki kilit barajlardan biri olarak inşa edilen Yusufeli Barajı tamamlandığında 558 megavat kurulu gücüyle yıllık 1.8 milyon kilovatsaat enerji üretecek. 

10 BİN KONUT KADAR 

DSİ Genel Müdürlüğünce temeli 2013’te atılan barajda, 2.2 milyar metreküp su depolanacak. Öz kaynaklarla Türk mühendisler tarafından inşa edilen barajın gövde hacmi 2 milyon 350 bin metreküp olacak. Artvin Valisi Ömer Doğanay, yaptığı açıklamada, tamamlandıktan sonra ürettiği enerji ile 650 bin kişilik bir şehrin ihtiyacını karşılayabilecek Yusufeli Barajı’nın ülke ekonomisine yılda 600 milyon lira katkı sağlayarak kendini 7 yılda amorti edeceğini söyledi. Türk mühendislerin eseri olan projenin Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen en önemli barajlardan olduğuna işaret eden Doğanay, “275 metre yüksekliği ile Türkiye’nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı, 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine sahip. Baraj gövdesinde yaklaşık 4 milyon metreküp beton kullanılacak. Bu da şu demek; 4 milyon metreküp betonla her biri 120 metrekare 5 katlı 10 bin konut yapılabilir” dedi. Doğanay, Yusufeli Barajı ve HES projesinin 4 Nisan 2021 yılında tamamlanacağını belirtti. 

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