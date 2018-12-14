'Endişeye gerek yok bunlar fırsat günleri'

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul’da bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Küresel Ticaret Savaşında Türkiye’deki Yatırım Fırsatları’ zirvesinde yaptığı konuşmada ekonominin iyi yolda olduğunu söyledi. Ekonominin bazı sıkışıklıkları atlattığını da ifade eden Yıldırım “Endişeye gerek yok. Elimizdeki imkanlar, göstergeler birçok ülkeden daha iyi. Panik yapmanın anlamı yok. Bunlar gelip geçicidir. Bugünler aynı zamanda da fırsat günleridir. Herkesin durduğu yerde yatırım yapan kazanır. Bu da yatırımcılara benden öğüt olsun” dedi.

ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM

1980’li yıllardan bu yana gelişen ülkelerdeki yatırımcıların finansal piyasaların da serbest bırakılmasıyla diğer ülkelere yatırım yapmaya başladıklarını dile getiren Yıldırım bir ülkenin ekonomisinde yaşanan sorunların veya ülkelerin uyguladığı politikaların diğer ülkeleri de etkiler hale geldiğini ifade etti.

Türkiye’nin dünyanın ilk 20 ekonomisi içerisinde yer aldığına dikkati çeken Yıldırım, ekonominin her türlü zorluğun üstesinden geldiğini söyledi.

SALDIRIYA UĞRADIK

Yıldırım şöye konuştu: “Kriz var diye öldük bittik demeye lüzum yok. Daha kötüsünü biz gördük. 2001’de gördük. Finans kriziydi, 23 banka göçtü. 46.5 milyar dolar uçtu gitti. 2008 krizini gördük. Gezi olaylarını gördük. Osmanlı tarihinde bile görülmeyen derecede faiz oranı 4.6’ya düşmüştü.Dünyanın en büyük projelerinin ihalelerini yapıyoruz. IMF ile yolumuzu ayırmışız. Bütün bunlar tabi ki bazı çevrelerde rahatsızlık oluşturdu ve ‘istikrar kayboluyor’ algısı, göstergelerimizi bozdu. 17-25 Aralık ihanetini gördük. Yargı darbe girişimini gördük. Yetmedi ve 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Bütün bu sınamalardan geçen Türkiye yıkılmadı, ayakta kaldı. Neden? Özel sektörün, sanayicilerimizin tecrübesiyle birikimiyle ve krize yönelik geçmişten gelen bağışıklık kazanmış olmalarından dolayı.”

3-5 AYDA AŞARIZ

AK Parti dönemlerinde Cumhuriyet tarihinin en büyük büyüme rakamlarına ulaşıldığının altını çizen Yıldırım, “Belki bir müddet, 3-5 ay sıkıntılı dönemimiz olacak ama şunu bilmenizi istiyorum; çok şey konuşulabilir, Türkiye’nin varlıkları, değerleri, yükümlülüklerinin kat kat üstündedir. Problemimiz ne? Türkiye’de bir vade uyuşmazlığı var. Yükümlülüklerin vadesi ise varlıkların vadesi birbiriyle uyuşmuyor. Devlet de bunun için var, hükümet de bunun için var. Türkiye’nin elinde bu uyuşmazlığı ortadan kaldıracak tedbirleri alacak mekanizmalar da var, araçlar da var. O yüzden endişe etmeye lüzum yok” dedi.

İHRACATTA HEDEF 200 MiLYAR DOLAR