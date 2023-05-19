Enerji devi resmen duyurdu: Türkiye'siz asla gerçekleştirilemez

Akdeniz'de yapılan uluslararası anlaşmalar ve keşif çalışmaları'yive stratejik bakımdan bölgede aranan bir aktör haline getirdi. Son olarak İtalyanENI,'de yapılacakinde Türkiye'nin dışarıda tutulmaması gerektiğini vurguladı.

ENERJİ DEVİ RESMEN DUYURDU: TÜRKİYE'SİZ ASLA GERÇEKLEŞTİRİLEMEZ

İtalyan enerji şirketi ENI'nin üst yöneticisi (CEO) Claudio Descalzi, Doğu Akdeniz'de keşfedilen gazın Avrupa'ya taşınması için bazı ülkelerce gündeme getirilen Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin (EastMed) "çok zor bir proje olduğunu" ve buna yönelik herhangi bir anlaşmanın Türkiye'yi de içermesi gerektiğini belirtti.



İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Descalzi, İtalyan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde Dış İlişkiler Komitesi'nin özel oturumunda İtalyan milletvekillerinin Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarına dair sorularını cevapladı.

Descalzi, söz konusu bölgede son 10 yılda çok sayıda gaz kaynağı keşfedildiğini ifade etti.

"BÖYLE BİR ANLAŞMA TÜRKİYE İLE DE YAPILMALIDIR"

EastMed projesinin planlama, inşa gibi teknik açıdan karmaşık bir proje olduğuna işaret eden Descalzi, buna İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'ın karar vereceğini dile getirerek, "Eastmed, çok zor olsa da yapılabilir bir proje. Bununla beraber Türkiye'yi dışarıda tutmak düşünülemez. Böyle bir anlaşma Türkiye ile de yapılmalıdır. Bu konuda kesin bir şey diyemem çünkü bu benim yapmam gereken bir tercih değil, diğer ülkelere saygım var." ifadelerini kullandı.

EastMed projesiyle Doğu Akdeniz'deki gazın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Girit Adası üzerinden Yunanistan'a, oradan da İtalya üzerinden Avrupa'nın iç kısımlarına ulaştırılması planlanıyor.

