Enerji devinden 500 milyon euroluk dev yatırım! Üretimine başlıyor

Fransa merkezli küresel enerji şirketi TotalEnergies'in Normandy platformu, sürdürülebilir havacılık yakıtı1 ( SAF ) üretimine başarıyla başladı . Bu yeni tesis, La Mède biyorafinerisinin (Bouches-du-Rhône) ve Oudalle tesisinin (Seine-Maritime) biyojet yakıt üretim kapasitelerini tamamlıyor.



2024'TEN İTİBAREN SAF ÜRETEBİLECEK

Total ayrıca Paris'in güneydoğusundaki sıfır ham petrol Grandpuits platformunda 2024'ten itibaren SAF üretebilecek. Tüm bu sürdürülebilir havacılık yakıtları, hayvansal yağlardan, kullanılmış yemeklik yağlardan ve döngüsel ekonomi kaynaklı diğer atık ve kalıntılardan yapılacak.

CO2 EMİSYONLARINI AZALTACAK

SAF, biyojet yakıtları hava taşımacılığından kaynaklanan CO2 emisyonlarını azaltmaya yardımcı olduğundan, karbon nötrlüğü sorununu karşılamak için Total tarafından takip edilen stratejik yollardan biri.

BÜYÜK BİR DÖNÜM NOKTASI

Anlaşmayı şirketin SAF alanında lider olma hedefinde ' büyük bir dönüm noktası ' olarak nitelendiren Total Rafineri ve Kimyasallar Başkanı Bernard Pinatel, "Bugün Fransa'daki tesislerimizde sürdürülebilir havacılık yakıtı üreterek, endüstriyel kaynaklarımızı uyarlarken karbon ayak izini azaltmak isteyen bir havacılık endüstrisinden gelen güçlü talebe yanıt verebiliyoruz. Geniş bir enerji şirketi olarak, emisyonlarını azaltmak için yenilikçi çözümler sunarak müşterilerimize destek oluyoruz. Bu taahhüt, Total'in 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma konusundaki iklim hedefiyle tamamen uyumludur" dedi.

500 MİLYON DOLARLIK DEV YATIRIM

Eylül 2020'de TotalEnergies , Grandpuits rafinerisini sıfır ham petrol platformuna dönüştürmek için 500 milyon eurodan fazla yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

Şirkete göre, biyoyakıtlar, biyoplastikler ve plastik atık geri dönüşümü, Fransa'nın 2025 yılına kadar jet yakıtına %2 ve 2030 yılına kadar %5 biyoyakıt ekleme hedefine katkıda bulunacak olan projenin bel kemiğini oluşturuyor.

Star Gazetesi