İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2026 Perşembe / 27 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1954
  • EURO
    50,4011
  • ALTIN
    6415.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Enerji devinden Türkiye açıklaması: Bu yıl hayata geçireceğiz
Ekonomi

Enerji devinden Türkiye açıklaması: Bu yıl hayata geçireceğiz

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, Mersin'de inşası süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesine ilişkin, 'Türkiye'de nükleer enerjiyi bu yıl içinde hayata geçirmek için her şeyi yapacağız.' ifadesini kullandı.

AA15 Ocak 2026 Perşembe 13:57 - Güncelleme:
Enerji devinden Türkiye açıklaması: Bu yıl hayata geçireceğiz
ABONE OL

Likhachev, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, bu yıl Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'yi devreye alma operasyonlarına hazırlayacaklarını belirtti.

Bu önemli sürece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın liderlik ettiğini vurgulayan Likhachev, 2025 yılını "kolay olmayan ama zaferlerle dolu bir yıl" olarak nitelendirdi.

Likhachev, tüm zorluklara ve sert ekonomik koşullara rağmen Rosatom'un görevini tam olarak yerine getirdiğini ifade etti.

Akkuyu NGS'nin ciddi baskı altında kaldığına dikkati çeken Likhachev, şunları kaydetti:

"En ağır baskıyı, Siemens'in tedarik etmesi gereken ekipmanı göndermediği, 2 milyar dolarlık yatırımların dondurulduğu ve ödeme sisteminin fiilen çöktüğü Akkuyu NGS projemizde yaşadık. Ancak bu koşullara rağmen bir an bile durmadık. Bundan sonra da ilerlemeye devam etmek için gereken her şeyi yapacağız. Bu süreçte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den çok güçlü bir destek aldık. Hükümet ve Merkez Bankası, çalışmaların planlandığı şekilde ilerlemesi için mümkün olan her adımı attı. Alınan bu kararlar bize ilham vermekle kalmadı, aynı zamanda somut hareket alanları da sağladı. Türkiye'de nükleer enerjiyi bu yıl içinde hayata geçirmek için her şeyi yapacağız."

- 21. YÜZYIL "ELEKTRİK YÜZ YILI" OLACAK

Likhachev, Rosatom'un yürüttüğü diğer çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Geçen yıl Rus nükleer endüstrisinin 80'inci yılının kutlandığını anımsatan Likhachev, etkinlik kapsamında dünya nükleer endüstrisinin liderleri ile önde gelen ülkelerin temsilcileri arasında yapılan görüşmelerin nükleer enerjinin alternatifsiz olduğu ve uluslararası alanda eşitlik temelinde işbirliğinin gerekliliği sonuçlarını ortaya koyduğunu belirtti.

Likhachev, 21. yüzyılın "elektrik yüz yılı" olacağına işaret ederek, "Elektriğin üretilmesi, bunun sürdürülebilir ve uygun fiyatlı olması şarttır. Bu soruna nükleer teknolojilerin geliştirilmesi dışında bir çözüm yaklaşımı bulunmuyor. Biz de burada, işbirliğine açık ülkelerle uzun vadeli ortaklıklar öneriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

  • nükleer enerji
  • rusya
  • akkuyu ngs

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.