Enerji güvenliği için 20 bin kişi görevde

Bugün yapılacak seçimler öncesi hem enerji hem de ulaştıram alanında tüm hazırlıklar tamamlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 20 bin personelini sahada hazır tutarken seçim günü Ulaştırma Bakanlığı da başta siber saldırı olmak üzere seçim güvenliğiyle ilgili tetikte olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yerel seçimlerde enerji güvenliğinin sağlanıp, kesinti yaşanmaması, olası kesintilere de anında müdahale için tüm tedbirlerin alındığını, bakanlık bünyesinde de özel bir koordinasyon ekibi oluşturulduğunu açıkladı.

Alınan tedbirler kapsamında seçim günü doğal gaz ve petrol iletiminde 466 personel, elektrik iletiminde 2 bin 15 personel, elektrik dağıtımında 17 bin 853 personel ve elektrik üretiminde 257 personel olmak üzere, toplam 20 bin 581 personel görev yapacak. Alınan bilgiye göre TEİAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ, BOTAŞ ve elektrik dağıtım şirketleri bünyesinde kriz merkezleri oluşturuldu. Ayrıca, seçim günü tüm bu tedbirlere yönelik koordinasyonu sağlamak üzere de Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan başkanlığında bağlı, ilgili kurumların yöneticilerinden oluşan bir ekiple koordinasyon sağlanacak.

TÜM PERSONEL İŞ BAŞINDA

Doğal gaz iletimindeki tüm kompresör ve ana ölçüm istasyonlarında, petrol iletim ve depolama tesislerinde, elektrik iletiminde TEİAŞ’ın tüm bölge müdürlükleri ile yük tevzi merkezlerinde, EÜAŞ´a ait üretim tesislerinde ve elektrik dağıtım tesislerinde ilgili tüm personel ve yöneticiler, seçim günü görev başında ve kriz merkezleri ile irtibat halinde olacak. Diğer iletişim imkanlarına ilave olarak, kriz merkezleri ve ilgili kuruluşların merkez-taşra birimleri ile ihtiyaç halinde canlı görüşme gerçekleştirilebilecek. Seçim kurullarının bulunduğu lokasyonu besleyen elektrik dağıtım şebekesinin kontrol ve bakımları yapıldı. Seçim kurullarının çevresindeki genel aydınlatma tesislerinin kontrolleri yapılırken, seçim günü bakım-onarım ve tesis faaliyetleri için planlı kesinti yapılmayacak.

Çağrı merkezi personeli ve arıza ekip sayıları en yüksek seviyeye çıkarılırken, arıza durumunda en hızlı şekilde müdahale için tüm ekiplere yedek malzeme tedariki gerçekleştirildi. Ayrıca ilgili tüm kurum ve kuruluşlar, seçim günü yaşanabilecek olası siber saldırılara karşı gerekli önlemleri alacak. Olası sabotajlara karşı kritik tesislerin güvenliği için valiliklerle irtibat kurulacak, mevcut koruma-güvenlik personeline ilave koruma bulunacak.